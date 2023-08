La jugada que derivó en polémica, discusiones, las expulsiones de Gabriel Heinze y su ayudante Mariano Toedtli, y con el cuerpo arbitral en el ojo de la tormenta abrió la discusión en varios planos. La primera, sobre la que ya no hay dudas, es si estuvo bien o mal sancionada la posición adelantada de Brian Aguirre en el partido entre Newell's y Central Córdoba por la 1ª fecha de la Copa de la Liga. La imagen de la televisión no admite lugar para el debate. El delantero estaba habilitado. Todo lo demás merece analizarse punto por punto, entre otras cuestiones si el juez de línea necesariamente debía retrasar levantar la bandera (delay de bandera), comportamiento que no tuvo.

Fernández bien pudo interpretar que no era una jugada de gol, siendo que Aguirre estaba unos metros más allá de mitad de cancha, por lo que no necesariamente tenía que dejar continuar la jugada hasta el final, siendo que estaba convencido de que era offside. Que estuviese errado es otra cosa.

Los jueces de línea recibieron la recomendación, además, que ante una posición adelantada muy fina, se deje seguir la acción hasta que termine. Entonces sí levantarán la bandera. Este compartimiento se aconsejó para que, en el caso de que la jugada concluya en gol, el VAR pueda intervenir y cambie el fallo de offside.

Fernández no tenía la obligación de apelar a este recurso, si es que estaba seguro de que Aguirre estaba adelantado. El problema no pasó por no tomarse su tiempo antes de levantar el banderín, sino en sancionar algo que no fue. Por lo pronto, no fue designado como línea para la 2ª fecha. Se lo designó responsable del AVAR en el partido entre Independiente y Vélez.

El enojo del cuerpo técnico de Newell’s por esa sanción tuvo sus consecuencias. La expulsión a Toedtli se debió al uso de una tablet para revisar esa jugada, lo que está prohibido, y que derivó en el reclamo airado. La tecnología solo puede utilizarse durante un partido para cuestiones tácticas. Y la de Heinze, por protestar en malos modos contra el línea. Ante esas actitudes, Echavarría los expulsó.