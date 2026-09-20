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Frank Kudelka tiene a los once de Newell's para visitar a Platense

El entrenador confirmó el equipo que buscará la primera victoria afuera de su estadio el domingo, a las 17. La Lepra llega con un invicto de 5 fechas

20 de septiembre 2026 · 15:48hs
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El DT de Newells

El DT de Newell's, Frank Kudelka, designó el equipo que jugará su cuarto partido de visitante.

Newell’s mantendrá la misma formación de la fecha pasada para visitar a Platense el domingo, a las 17. Frank Kudelka repetirá por segundo partido a los titulares, para jugar por la 10ª fecha del torneo Clausura, en busca de la primera victoria en condición de visitante.

Los once que se presentarán en el estadio Ciudad de Vicente López son los mismos que comenzaron el partido contra Vélez. Para ese partido hubo una sola modificación: el ingreso de Jerónimo Russo por Franco Escobar, marginado desde ese momento por una distensión.

La lesión de Escobar se produjo durante el clásico. El partido del debut con la rojinegra de Santiago Solari, que llega al encuentro frente a Platense luego de errar un penal ante Vélez.

Solari pidió ese día patear la pena máxima. Hasta este remate, el único penal de la Lepra en el Clausura había sido ejecutado por Matías Cóccaro.

La formación de Newell's

Los once rojinegros serán los siguientes: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.

La delegación de Newell’s concentró desde el sábado por la noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 25 futbolistas.

>> Leer más: Visitantes ilustres en los Suramericanos: Newell's agasajó a Scaloni, Samuel y Maxi Rodríguez

Los dos desafectados para el partido fueron Franco Sciarini y David Sotelo.

La exclusión de Sciarini se explica porque Kudelka citó a tres arqueros, con Reinatti entre los titulares y Gabriel Arias en el banco.

Ian Glavinovich, convocado después de varias fechas ante la imposibilidad de que continúe en otro club, estarán en el banco.

Newell’s acumula tres partidos de visitante sin victorias. Perdió contra Independiente (1-0) y Defensa y Justicia (2-1), y empató frente a Central (1-1).

La Lepra tiene un invicto de 5 fechas, aunque las tres últimas fueron empates que le demandan volver a la victoria si es que pretende disputar un puesto para clasificar a la fase final.

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