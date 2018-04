Tucumán ayer estuvo toda la jornada envuelta en nubarrones y con amenaza constante de lluvia. Pasado el mediodía, el centro cívico bajó la intensidad en cuanto al ritmo comercial y sólo quedó lugar para que los restaurantes regionales inviten a los comensales con delicias tradicionales del norte argentino, como las típicas empanadas tucumanas. A esta ciudad tranquila y fraternal llegó anoche la Lepra, un equipo que no puede volver a fallar jugando fuera del Coloso Marcelo Bielsa.

Newell's tiene el gran desafío de mirarse al espejo y tratar de tener una sola cara. Porque está claro que cada vez que sale del Coloso Marcelo Bielsa el nivel de juego y la productividad del equipo leproso bajan considerablemente. Este déficit que ya arrastraba en la era de Juan Manuel Llop lo heredó en la primera presentación como visitante el actual conductor Omar De

Felippe, en lo que fue la derrota ante Argentinos en La Paternal. Por ello el propio director técnico en funciones manifestó en la previa al duelo de esta tarde ante los tucumanos que "hay que buscar mayor regularidad" entre lo que es jugar en el Parque como hacerlo en suelo ajeno.

Los datos en este sentido son lacerantes. Newell's disputó 10 partidos en la actual Superliga jugando fuera de su terruño. Y aquí hay que contabilizar un sólo triunfo (a River por 3 a 1), un empate (0 a 0 ante Patronato) y nada menos que ocho derrotas, con lo que atesoró apenas un 13 por ciento de los puntos en juego. Una campaña demasiado escuálida por donde se la mire.

Y además las últimas cinco derrotas de visitante fueron en fila: Central, Estudiantes, San Lorenzo, Banfield y Argentinos. Por lo que esta tarde ante el Decano tucumano se impone al menos cortar la sangría de caídas y claro que un triunfo sería el mejor envión para llegar afilado al duelo copero, que en la ida también será de visitante, ante Atlético Paranaense por Copa Sudamericana, el jueves que viene en Brasil.

Más allá del resultado, Newell's tendrá que dar muestras de rebeldía a la hora de manejar la pelota. Porque evidentemente los jugadores bajan considerablemente el rendimiento individual y colectivo cada vez que cruzan los límites del parque Independencia. Y ese protagonismo e intensidad que intenta ponerle el rojinegro al juego en su casa queda en una propuesta insulsa de visitante y los rivales, a veces con poco, lo mandan a la lona.

Crecer desde atrás

Las inclemencias del tiempo que soportó Rosario en los últimos días impidieron que el DT Omar De

Felippe pare en la cancha a los que serán de la partida ante Atlético Tucumán. Un duelo de dos equipos que buscarán primero hacer pie atrás para luego lastimar arriba. Eso pregonan tanto De Felippe como el Ruso Zielinski.

Las lluvias que se registraron el viernes y la mañana de ayer en Rosario provocaron que los trabajos de campo no se desarrollen con normalidad y por ello hasta anoche los jugadores no sabían quiénes serán de la partida ante el Decano. Ayer el plantel viajó en chárter por la tarde a Tucumán y recién en la charla técnica se terminará de develar la alineación que presentará Newell's.

Claro que respecto al último partido ante Tigre, por lo menos el técnico deberá hacer dos modificaciones. Ya que no estarán disponibles Bruno Bianchi y Brian Sarmiento, ambos lesionados.

Para suplir la baja del zaguero disputan el puesto Joaquín Varela y Stéfano Callegari, en ese orden. Y para tomar la posta de Sarmiento la primera opción es Víctor Figueroa. Igual no habría que destacar otra alternativa, como la aparición de un segundo delantero: ¿Daniel Opazo?

El propio DT se encargó de aclarar en la previa que el equipo no estaba confirmado y que no descartaba algún retoque extra además de los cambios obligados. Habrá que aguardar a que hoy se pegue la planilla para conocer los once leprosos.

También hay que tener en cuenta que Newell's debe visitar el jueves a Atlético Paranaense y ello tal vez genera la necesidad del entrenador de analizar a algún futbolista que no viene jugando con asiduidad.

Mientras que Atlético pondrá lo mejor que tiene a mano el Ruso Zielinski. Será un partido intenso, con dos equipos que con sus recaudos buscarán tomar las riendas del trámite en la mitad de la cancha para desplegar el poder ofensivo que con espacios tienen ambas delanteras.