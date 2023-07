Newell's abrochó una despedida que al menos ilusiona

Newell's fue superior, con suplentes, ante el subcampeón pero no le alcanzó para ganar. Cerró un torneo irregular, pero la actuación que tuvo aumenta la confianza para la Sudamericana.

No hubo aplausos en la despedida de Newell’s del torneo. La sensación del hincha es que se escapó la victoria y que no aprovechó que Talleres jugó media hora con uno menos. Esa es la mitad del vaso medio vacío. La otra mirada hacia el conjunto rojinegro, la del vaso medio lleno, es que estuvo más cerca del triunfo que Talleres, gran protagonista del torneo. Y que lo hizo con un conjunto plagado de suplentes, aunque es cierto que el rival también no puso a algunos de sus mejores. Lo valioso es que este rendimiento del rojinegro sirve para aguardar con optimismo el gran objetivo que tiene a partir del martes, los octavos de final contra Corinthians por la Liga Sudamericana, aunque vayan a ser otros los protagonistas en relación a los de ayer. El empate 1 a 1 del Coloso comienza a ser pasado, como una Liga Profesional donde la lepra quedó anclada en la mitad de tabla, sin responder a las expectativas.