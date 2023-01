Newcom, el deporte que practican los adultos mayores y tiene gran convocatoria

¿Cómo se juega? En lugar de golpearse la pelota como en el vóley, se atrapa y se lanza por arriba de la red de un lado al otro de la cancha. El objetivo es no dejar caer el balón al suelo . Esta particular disciplina, que se practica en polideportivos municipales, está enmarcada dentro del proyecto comunitario Rosario en Movimiento de la Secretaría de Deporte y Turismo.

Los mayores de 40 años se reúnen con la rigurosidad horaria que impone cualquier deporte al momento de practicarlo y lo hacen con mucha pasión, a sabiendas de que mejora y potencia la condición física de los adultos mayores, quienes se suman día tras día a la ya amplia comunidad deportiva del newcon.

Claro que esta disciplina, que en Rosario alcanzó un gran desarrollo en el Estadio Municipal Jorge Newbery (avenida Ovidio Lagos 2501), y que llevó a que el Deporte Comunitario de la ciudad lo incorpore a su programa Rosario en Movimiento, tuvo su origen en los Estados Unidos en 1895, cuando la profesora de educación física Clara Gregory Baer ideó esta modificación del vóley para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que por diferentes motivos no practicaban ninguna actividad deportiva.

Así, el newcon desde entonces no dejó de crecer, y si bien en Rosario resulta innovador, lo cierto es que rápidamente alcanzó un desarrollo en los predios municipales enmarcados en las actividades programadas para ese segmento etario.

newcon1.jpg En el estadio municipal Jorge Newbery se comenzó a jugar el año pasado y hoy son muchos los que lo practican como así interesados en sumarse a la actividad.

"Tiene enormes beneficios"

Laura Diez es la coordinadora de las actividades de verano del turno tarde en el Estadio Municipal Jorge Newbery y fue quien empezó la enseñanza del newcom en junio pasado y no deja de recibir inscriptos. "Este deporte es técnicamente similar al vóley. Está pensado más para las personas adultas y adultos, y adultas mayores (tercera edad). Es inclusivo, no tiene impacto y en nuestro país generó más adeptos luego de su incorporación a los Juegos Evita en 2008”, dijo.

Y agregó: “Se juega en muchas provincias y la idea de la Secretaría de Deporte y Turismo es sumar cada vez más integrantes de diferentes barrios. Desde el área de Deporte Comunitario se planteó esta propuesta para que los adultos puedan practicar esta especialidad y la respuesta fue estupenda. Causó furor”.

La profesora contó que el newcom se implementó en el estadio municipal Jorge Newbery el año pasado. “Cuando llegué vi que los adultos se quedaban con ganas de hacer un deporte, pese a que hacían gimnasia o entrenamiento funcional. Era como que deseaban hacer otro tipo de actividad y vincularse con sus compañeros. Fue entonces que en junio iniciamos esta propuesta. Al principio había 4 alumnos y ahora aquí ya hay 42 inscriptos. Y cada vez se nos suman más jugadoras y jugadores. Las edades son para mayores de 40 años”, remarcó.

“La gente se suma porque lo van comentando entre sus amigos y familiares. Como ven que la pasan bien se van incorporando más. La pasamos bien entre todos. Juegan sabiendo que no hay competencia. Está bueno porque se tratan de ayudar entre todos, lo que marca además la comunión entre ellos. En realidad se trata de transmitir valores en función del equipo. Es un deporte lindo y simple de ejecutar”, remarcó Diez.

Entre los tantos beneficios, la profesora detalló: "Apuntamos a que se sientan activos, que estimulen la atención y coordinación, como así el equilibrio. Al practicar este deporte se hace ejercicio de fuerza de brazo y se coordina todo. Eso ayuda a las personas a estar en mejores condiciones físicas y psíquicas”.

“Es mixto y eso es algo importante porque la política de Deporte Comunitario es que todo sea inclusivo y el trabajo sea en equipo”, contó, para invitar a todos aquellos que se quieran sumar: “Entrenamos los martes y jueves de 18 a 20 en la cancha de arena en el estadio Jorge Newbery”.

Claro que la Dirección del Deporte Comunitario ya prevé ampliar los horarios en los diferentes espacios. “En marzo implementaremos dos horarios porque hay muchísimas personas interesadas. A eso le sumamos que también hay un proyecto para hacer encuentros con otros equipos de otros polideportivos municipales. En carpeta hay intención de armar grupos en el balneario La Florida, en los polideportivos 7 de Septiembre y Garzón. La idea es abrir el juego a todos los predios municipales. Además es libre y gratuito. Solo se les pide un certificado de aptitud física, luego a jugar y divertirse en movimiento”, cerró.

Los testimonios de los que juegan

Inés y Silvia De Seta son hermanas mellizas que practican el newcon en el estadio municipal. “Me sumé porque me comentó mi hermana de este deporte. La vi muy entusiasmada y me hablaba muy bien del grupo. Decidí probar, me sumé y desde entonces no dejo de disfrutar”, comentó Silvia.

Las dos son vecinas del polideportivo. Tienen 64 años y son jubiladas. “En newcon encontré mucho compañerismo, movés todos los músculos del cuerpo y nos reímos mucho con el grupo”, agregó Silvia De Seta.

“Arranqué a jugar en mayo del año pasado. Recuerdo que éramos muy pocos. Cuando la profe Laura (Diez) nos mostró este juego nos energizó. Sinceramente esta disciplina me sacó kilos de más, me permitió sentirme más ágil, además de compartir lindos momentos con el grupo”, dijo.

Carla Aguirre fue una de las pioneras. Tiene 47 años recién cumplidos y destacó que “nos divertimos mucho. Esta especialidad nos permite sociabilizar y mantenernos activos desde lo físico y motriz”.

Norberto Silvestre, más conocido como Cacho, tiene 75 años y destacó: “Encontré un escape en el aspecto físico. A eso le sumo que al tener un problema en el pie me permite moverme y sentirme mejor. Esto es hermoso, más allá del deporte en sí. Formamos un lindo espacio y hay un gran compañerismo”.

Raúl Jiménez, de 60 años, también contó sus sensaciones de practicar newcon. “Vine porque había enviudado en la pandemia y estaba depresivo. Estaba mal. Mi hija encontró este lugar y vine a ver de qué se trataba. La profe Laura me comentó y decidí sumarse al grupo. Jugamos y nos divertimos. La verdad es que la paso muy bien. Este lugar me ayudó a disfrutar otra vez. Este lugar es mi lugar. Llegué y me cambió todo para bien”, relató.