Nazareno Fúnez y su vuelta al Coloso: "No me sentí tan cómodo, pero intenté ayudar"

"Volví al Coloso después de un año y medio, no me sentí tan cómodo, pero intenté ayudar al equipo desde donde pude que es lo importante" , sostuvo Nazareno Fúnez haciendo un mea culpa y analizando sin prejuicios su rendimiento. El delantero volvió a tener su posibilidad de ser titular con la camiseta de Newell's tras un muy buen paso por Atlético Rafaela y San Martín (San Juan). Más allá de lo puntilloso con respecto a su despliegue, no dejó de saborear la victoria. "Es una alegría inmensa y en lo personal un desafío. Quiero estar a la altura", afirmó.