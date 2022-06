Nadie se destacó en el uno x uno canalla ante Huracán

Facundo Almada 3: Salvó un gol casi hecho en el inicio, pero de ahí en más sufrió mucho y perdió casi todas. En el segundo gol Cóccaro lo eludió fácilmente.

Juan Cruz Komar 2,5: A los 15 minutos ya le habían hecho cuatro caños. Falló en el primer gol y no paró a nadie. Siempre dio la sensación de inseguridad

Lautaro Blanco 3,5: La pasó muy mal en el primer tiempo, después de acomodó y se proyectó. Tuvo la mala suerte del rebote para anotar un gol en contra.

Walter Montoya 4,5: Se movió siempre y dio la sensación de querer hacer algo distinto, aunque nunca lo logró. Insinuó más de lo que hizo.

Claudio Yacob 3: Fue un espectador de lujo en el medio, donde no intervino casi en ninguna jugada. Estuvo siempre lejos y con poca marca. Flojo partido.

Nazareno Romero 4,5: Fue el más participativo, siempre se mostró e intentó jugar, pero el equipo no lo acompañó. Igual, le costó mostrar algo distintivo.

Luciano Ferreyra 4: El mal juego del equipo no lo ayudó pero dejó en claro que no es enganche. Apenas un tiro libre que se fue cerca. Un nivel muy bajo.

Lucas Gamba 3,5: Corrió, como siempre, pero no tuvo injerencia. El equipo no lo ayudó en absoluto. Estuvo perdido como el resto, peleado con la pelota.

Alejo Veliz 4: Se peleó con todos, pero no le quedó ninguna y por eso pasó casi inadvertido en el partido. Fue una de las víctimas del bajo nivel grupal.

Ingresaron:

Mateo Tanlongo 4: Más despliegue que Yacob. Corrió, marcó mejor, pero en un partido que ya casi estaba resuelto a favor del globo.

Franco Frías 4: Intentó ponerla en el piso, encarar y asociarse con sus compañeros, pero no tuvo el peso necesario como para desequilibar.

El DT, Leandro Somoza 3: Central en el primer tiempo no pateó al arco, pero no sólo eso, sino que sufrió muchísimo en el fondo. No realizó cambios en el entretiempo y la apuesta le salió mal. Su equipo siguió en un nivel bajísimo y Huracán se lo ganó de principio a fin, hasta le hizo precio. De los peores de partidos de Central en su ciclo.

No ingresaron: Juan Pablo Romero, Kevin Silva, Leandro Iglesias, Tomás O'Connor y Fabricio Oviedo.