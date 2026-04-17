Nunca visto: le mostraron la tarjeta amarilla dos veces en la misma jugada y creen que fue por las apuestas

El jugador tuvo que salir a desmentir que la jugada tuviera que ver con las apuestas ilegales. Dijo que fue irresponsable y pidió disculpas.

El salteño Diego Giménez vio la tarjeta amarilla dos veces en segundos y dentro de la misma jugada.

El fútbol siempre sorprende, y a veces de las maneras más insólitas. Volvió a pasar esta semana en un partido correspondiente a la Copa Sudamericana, en la que se enfrentaban dos rivales de River. Un jugador vio la tarjeta amarilla dos veces en la misma jugada y lo acusaron de hacerse expulsar.

En Santa Cruz de la Sierra, en la llanura de Bolivia, jugaban Blooming y Bragantino. El equipo local vencía al equipo brasileño por 2 a 1 y parecía controlar el partido. Pero entonces sucedió algo verdaderamente insólito que dejó a los bolivianos con un jugador menos y todo cambió.

El protagonista de un episodio absolutamente infrecuente en el fútbol fue un futbolista argentino. Se llama Diego Giménez, es salteño y tiene 28 años. Su posición es la de lateral por la izquierda.

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Dos tarjetas amarillas en la misma jugada

Giménez fue a marcar con mucha rudeza a un jugador de Bragantino en una jugada de tarjeta amarilla, pero como la posesión siguió en manos del equipo brasileño el árbitro dejó seguir la jugada. Y segundos después, sin que el juego se detuviera, el futbolista argentino cometió otra falta violenta que también fue de amonestación.

Entonces sí, el árbitro detuvo el juego y no lo dudó: le mostró la amarilla dos veces al lateral de Blooming y señaló las dos jugadas por las que lo amonestaba, separadas por apenas segundos. Y acto seguido le mostró la roja.

A partir de ese episodio, el trámite del partido cambió para Blooming, que al quedarse con un jugador menos mermó su rendimiento y dejó la iniciativa a Bragantino. Al final, el equipo brasileño dio vuelta el resultado y ganó 3 a 2.

Insultos y amenzas en las redes

Los hinchas de Blooming se enojaron con Giménez y se lo hicieron saber, sobre todo a través de las redes sociales, donde el futbolista fue acusado de hacerse expulsar por las apuestas ilegales e incluso fue amenazado.

Pero el jugador no se quedó callado y salió a responder. “Quiero pedir disculpas de forma pública a mis compañeros, cuerpo técnico y a la hinchada del club por la irresponsabilidad que cometí hoy con la expulsión”, publicó Giménez, también en redes. Y añadió: “Pueden putearme, tratarme de irresponsable o lo que quieran, pero jamás digan que hay apuestas. Eso sí es con maldad”.

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También se disculpó con sus allegados más cercanos: “Perdón a la gente que está conmigo por tener que soportar esto también. Intentaré levantarme como sea, perdón y gracias”, dijo.

Blooming acumula dos derrotas en la Copa Sudamericana y está último en el grupo H, que lidera River con 4 puntos. Luego le siguen Carabobo y Gragantino con 3, y cierra el equipo boliviano con ninguna unidad.