Franco Colapinto chocó en Interlagos y tuvo que abandonar al mismo tiempo que Piastri y Hulkenberg

El agua acumulada en los pianitos sorprendió a los tres pilotos en el inicio de la vuelta 8 y Colapinto lo pagó caro. Habrá que ver si puede clasificar.

Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

8 de noviembre 2025 · 11:37hs
Así terminó el sprint el Alpine de Franco Colapinto

Andrés Mancini - Enviado especial a San Pablo

Así terminó el sprint el Alpine de Franco Colapinto, montado en una grúa.
Excelente largada de Colapinto

Andrés Mancini - Enviado especial a San Pablo

Excelente largada de Colapinto, ganando dos lugares, a Bearman y Bortoletto.
El Sauber de Bortoletto salió disparado y golpeó fuerte

Andrés Mancini - Enviado especial a San Pablo

El Sauber de Bortoletto salió disparado y golpeó fuerte, perdiendo además un neumático.
Los tres autos demasiados cerca

Los tres autos demasiados cerca, el de Piastri, Hulkenberg y Franco Colapinto. Casi se pegan entre ellos.

Franco Colapinto terminó insultando al aire. No podía creerlo. Como el año pasado, el agua, esta vez agazapada, le jugó una mala pasada en Interlagos, se golpeó y rompió el Alpine. Habrá que ver si a las 15, la hora de la clasificación que sería modificada, llegan a repararlo.

La carrera la largaron todos con neumáticos de piso seco, pero la lluvia que cayó toda la noche y hasta las primeras horas de la mañana, dejó trampas de agua en los pianitos, sobre el piso no tan seco.

En ese inicio de la vuelta 8, el líder Lando Norris levantó el agua estacanda en los pianitos de la curva 3, tal como lo avisó Kimi Antonelli que venía detrás. El primero en pagarlo fue Oscar Piastri, que perdió el control y se golpeó contras las protecciones externas.

El siguiente fue Nico Hulkenberg, que venía 10º. Casi le pega al McLaren. Y unos segundos después lo haría Colapinto, que ya no había entrado bien a la curva 1 y cuando el neumático trasero izquierdo tocó el pianito, perdió totalmente el control y se golpeó, dañando la suspensión delantera izquierda sobre todo.

>>Leer más: Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera salida a pista en Interlagos tras su confirmación en Alpine

Colapinto insultó al aire, al revivir la pesadilla del 2024, con un accidente muy parecido al de la clasificación bajo el diluvio de ese domingo atípico por la mañana. Aquella vez no paraba de caer agua, en esta estaba estancada en los pianitos y tres pilotos al mismo tiempo lo sufrieron en grande.

COLAPINTO INTERLAGOS SPRINT

>>Leer más: Ahora sí: Alpine lo confirmó y hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1

El problema fue tan importante, que la FIA decidió que la reanudación del sprint luego de la bandera roja fue con régimen de lluvia, detrás del safety car. O sea, con eso los comisarios dijeron que las condiciones en que corrieron el primer tramo fueron demasiado peligrosas.

Colapinto había tenido una gran largada, pasando del 16º puesto al 14º, controlaba bien a Gabriel Bortoletto, al que había superado lo mismo que a Oliver Bearman hasta que pasó lo que pasó.

image (14)
Excelente largada de Colapinto, ganando dos lugares, a Bearman y Bortoletto.

Excelente largada de Colapinto, ganando dos lugares, a Bearman y Bortoletto.

Alentadora carrera de Pierre Gasly

Pierre Gasly también tuvo una buena largada y adelantó dos lugares, para pasar de ser 13º a 11º, y con los accidentes al 9º lugar. Casi pierde el Alpine detrás de Hulkenberg pero lo dominó.

Después no solo contuvo a Alex Albon y lo dejó atrás, sino que en todo momento estuvo en el trencito Alonso-Leclerc-Hamilton-Stroll,

Y faltando dos vueltas, Gasly con gomas blandas superó a Stroll para sumar un puntito más para Alpine.

El que más ganó fue Norris, que ganó aguantando a los Mercedes y se llevó 8 puntos, por lo que le sacó 9 a Piastri y 40 a Verstappen, que finalizó 4º.

Leclerc, que superó a Alonso, Hamilton y Gasly completaron los puntos.

image (15)
El Sauber de Bortoletto salió disparado y golpeó fuerte, perdiendo además un neumático.

El Sauber de Bortoletto salió disparado y golpeó fuerte, perdiendo además un neumático.

Como cierre de la carrera, a dos vueltas del final, el local Bortoletto se pegó una tremenda piña al intentar una superación imposible sobre Alex Albon al final de la recta.

Se le fue el Sauber, pegó contra el muro de la recta y casi se lleva puesto a Albon. Sin dudas, el brasileño no podrá participar de la clasificación. Colapinto espera que sí lo puedan reparar a tiempo.

