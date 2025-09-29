Newell's concentró con un futbolista que vuelve para ser titular, pero sin la compra más costosa Cristian Fabbiani recupera a un futbolista que estuvo ausente por lesión. No aparece la adquisición más costosa del último mercado de pases 29 de septiembre 2025 · 20:28hs

Marcelo Bustamante / La Capital El entrenador de Newell's, Cristian Fabbiani, concentró a 23 futbolistas para el partido ante Estudiantes.

Con varias novedades, Newell's concentró desde este lunes en Bella Vista para el partido del martes contra Estudiantes. Cristian Fabbiani citó a 23 futbolistas. No está el uruguayo Martín Fernández, la compra más costosa del club en el último mercado de pases.

El mediocampista uruguayo salió un millón 200 mil dólares por el 80 por ciento del pase, superior al millón de dólares del mismo porcentaje por Juan Espínola. Por el momento no existe precisión del motivo de la no convocatoria.

El entrenador tampoco tuvo en cuenta para el partido por la 10ª fecha, que comenzará a las 19, a Alejo Tabares y Luca Sosa.

Luciano Herrera y el juvenil Ignacio Liberato Los que fueron convocados y no estuvieron para el partido de la fecha pasada, contra Belgrano, son Luciano Herrera, que volverá tras cuatro partidos para ser titular, en reemplazo del suspendido Gonzalo Maroni, Ignacio Liberato, un extremo derecho de 17 años, Jerónimo Russo y Martín Luciano.