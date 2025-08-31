Corrientes va a las urnas: primer examen para La Libertad Avanza después de los audios filtrados

Desde las 8 se desarrollan los comicios provinciales. El oficialismo apuesta a retener el poder con Juan Pablo Valdés

Corrientes renovará gobernador, vice, parte de la Legislatura y más de 70 intendencias, con un padrón de 950 mil votantes habilitados.

El gobernador Gustavo Valdés no puede aspirar a la reelección, por lo que el oficialismo apuesta a su hermano Juan Pablo Valdés , acompañado por Pedro Braillard Poccard como candidato a vice. El frente Vamos Corrientes desplegó una fuerte campaña en las calles y confía en obtener una victoria en primera vuelta.

Para evitar el balotage, la fórmula oficialista deberá alcanzar el 45% de los votos , o al menos el 40% con diez puntos de diferencia respecto del segundo.

Del otro lado, distintos espacios consideran que el escenario está abierto y proyectan una segunda vuelta el 21 de septiembre .

Martín “Tincho” Ascúa (PJ) : intendente de Paso de los Libres, encabeza la lista del peronismo tras la normalización partidaria, aunque no logró una unidad plena.

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) : diputado nacional electo en 2023, es el candidato libertario para intentar teñir de violeta la gobernación.

Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes - ECo) : tres veces gobernador, busca volver al poder y reabrir una interna con el valdecismo.

Cada fuerza mostró encuestas propias que alimentan sus expectativas, pero todas coinciden en que la definición se conocerá recién después de las 21, cuando se difundan los primeros resultados oficiales.

Votos repartidos en distintos puntos de Corrientes

Los principales candidatos sufragarán en distintas localidades:

Juan Pablo Valdés , en Ituzaingó.

Ricardo Colombi , en Mercedes.

Martín Ascúa , en Paso de los Libres.

Lisandro Almirón, el único de los cuatro que votará en la capital provincial.

Una jornada decisiva en Corrientes

Con un padrón de casi un millón de votantes, Corrientes define este domingo su próximo gobernador, en una elección que marcará el futuro político de la provincia y pondrá a prueba el peso del oficialismo frente al avance de las oposiciones.