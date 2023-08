Leo Morelli regresa a la Argentina tras sufrir un accidente en Daytona Beach

Pero esta vez no fueron buenas noticias. Es que en la primera carrera el rosario tuvo un golpe muy fuerte, tratando de surfear una ola de frente golpeó su cadera y lumbares. Esta situación lo obligó a dejar la carrera cuando faltaban minutos para el final de la primera manga. Este fuerte golpe no le permitió sumar puntos en la fecha en Daytona Beach del Aquacross P1X.

De su salud dependerá cómo siga su agenda. Aún quedan las carreras de Saint Petersburgo, Florida el primero de septiembre, Miami el 8 de septiembre y Kissme florida el 18 de mismo mes. La fecha final en Bahamas aún no está confirmada.

"Estoy muy dolorido", confió el piloto. "Venía en el medio del pelotón y pasando poco a poco. Estaba muy cómodo en la moto y me sentía muy bien fisicamente. ¡Era increíble tomando las gigantes olas como debía hacerlo!", recordó. "Pero en una de las enormes olas que tiene Daytona la moto voló muy alto y cuando estaba cayendo otra ola pegó en el fondo atrás de mi Yamaha y me dio muy fuerte el asiento. Sentí un ruido en mi columna y un dolor insoportable a tal punto que me costaba respirar. Traté de ver si podía correr la segunda manga pero no podía caminar, ya que en otras oportunidades continué carreras golpeado, pero esta vez sabía que podía ser algo complicado. Tomé la decisión de no correr luego de hablar telefónicamente con mi médico, y mi amigo Erminio y decidimos volver a Naples y volar rápido a nuestro pais", confió.

"Lo positivo es que todos los que corrimos estamos bien, mi nueva Yamaha anda muy bien, ideal para el tamaño de esas olas y muy bien puesta a punto, siempre con el apoyo incondicional de mi amigo y campeón mundial de esta categoría Erminio Iantosca", analizó Morelli. "Vuelvo a Rosario así comienzo con los estudios, quiero saber que no hay nada grave y poder volver en 10 dias a Florida para poder correr las tres fechas que quedan. Lamentablemente, se cortó la buena racha que justamente comentaba dias atrás, ahora según lo que digan los profesionales es lo que vamos hacer", sostuvo.

Experimentado piloto con dos campeonatos sudamericanos y un mundial de jet raid, Morelli (44 años) sigue destacándose entre los mejores de esta disciplina y es el único que defiende los colores argentinos en Estados Unidos.