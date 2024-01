Miguel Ángel Russo: "Estamos bien y hay que seguir mejorando"

MONTEVIDEO. ENVIADO ESPECIAL - Después del último partido en Montevideo, el técnico Miguel Ángel Russo se mostró satisfecho por la producción del equipo ante Defensor Sporting. “El primer balance de la pretemporada es que no tenemos lesionados y es importante. Segundo hemos mantenido un ritmo importante en el primer tiempo. No me gustó el segundo hubo muchos cambios, aunque eran necesarios e importante. A los que vienen y recién arrancan les cuesta y es natural”, sostuvo el entrenador canalla que a su vez auguró un buen torneo donde el equipo defenderá la corona de la temporada 2023. “Creo que el plantel va a ser competitivo, sabemos que cada partido nos va a costar más porque es el último campeón, todos te quieren ganar es la lógica. La idea es buscar jugar de la misma manera de local y visitante. En la última etapa del año lo hemos logrado. Estamos bien y hay que seguir mejorando para ser más competitivo”, aseveró el DT canalla.

Con respecto a la situación de Jaminton Campaz, Miguel Ángel Russo fue tajante. “Hasta que no me digan voy a seguir trabajando con el plantel. Me tengo que ocupar del equipo y por más que venga para el jueves ante Atlético Tucumán no lo voy a poder contar. Es igual a los jugadores que puedan llegar. Campaz cuando se sumó al equipo fue al banco”, fueron las últimas palabras del entrenador en Montevideo.