"Una vez me preguntaron si mi sueño era dirigir a Newell's. Y mi sueño no es sólo dirigir a este club, sino que es ganar cosas importantes y obtener logros con Newell's. Soy de esta ciudad, soy de acá y para mí es una doble responsabilidad tener que estar hoy al frente del primer equipo. Porque yo voy a estar acá toda la vida y entonces si me va bien o me va mal, lo voy a disfrutar o lo voy a sufrir de por vida. Así que estoy haciendo todo para que me vaya bien", confió ayer Héctor Bidoglio (50 años) en la jugosa charla que mantuvo con Ovación en la intimidad de la pretemporada leprosa en Bella Vista.

Una entrevista a fondo para conocer el pensamiento futbolístico y las sensaciones personales que atraviesan a un DT que no llega con grandes marquesinas pero que, en base a trabajo, convicción y un interinato impecable a fines del año pasado, fue ratificado en el cargo y ahora manejará los destinos del primer equipo rojinegro en este inicio de 2019. ¿Quién es y qué piensa Héctor Bidoglio? El entrenador abrió su enciclopedia futbolística y, a la vez, dejó fluir las emociones.



¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te ratificaron como DT definitivo de la primera?

La verdad es que fue una sensación de alegría. Yo estaba tranquilo porque ya había hablado con los directivos. Sabía cuál era el camino que ellos querían seguir y estábamos de acuerdo. Así que realmente estaba tranquilo. Cuando me lo notificaron, obviamente que me puse muy contento. A veces el camino de entrenador es largo y uno no sabe cuándo le va a tocar. Uno siempre trata de estar preparado. Hace tiempo que me vengo capacitando y me llegó el momento de poder demostrar si estoy a la altura de la circunstancia. Sé que estoy en un lugar de privilegio, conozco al club y sé que es un banco donde han estado entrenadores de élite. Repito, espero poder estar a la altura de esta situación.



Justamente en el banco de Newell's estuvieron entre otros Rodolfo Montes, José Yudica, Marcelo Bielsa, Américo Gallego y Gerardo Martino, todos entrenadores de primerísimo nivel que fueron campeones en el club. Sos un técnico joven que deberás ir ganando la aprobación de la gente en un ambiente para nada sencillo como el fútbol.

Sé que estoy empezando. Ojalá que en el transcurso de mi carrera pueda decir el día de mañana cuando me retire que pude haber hecho algo de lo que hicieron todos estos fenómenos. Esto para mí es una hermosa responsabilidad que ponen sobre mis hombros y lo sabía de antemano. Conozco muy bien la historia del club. Sé que estoy en un lugar de privilegio y lo tengo que demostrar. Para eso trabajo todos los días, me sigo actualizando, tengo un grupo de trabajo en el cual me estoy apoyando y un grupo de jugadores también muy talentosos. Estamos todos en el mismo camino y nos estamos convenciendo de que el trabajo es la base de cualquier proyecto. Compartimos el mismo objetivo y las cosas por ahora vienen muy bien.



El fútbol tiene dos caras. Entrega alegrías, pero también es bastante cruel. Por ejemplo a vos te dieron dos partidos como interino y si las cosas no hubiesen salido de manera satisfactoria tal vez hoy no estarías acá. Evidentemente que aprovechaste al máximo esa oportunidad y los jugadores te respaldaron.

Es indudable que esos dos partidos marcaron algo (victorias ante Patronato y San Martín de Tucumán). Reconozco que fue en un momento difícil y dependía mucho de que los jugadores se sintieran importantes en un corto tiempo de trabajo. Estoy agradecido a este grupo de jugadores porque si hoy estoy acá es gracias a ellos. Tomaron el mensaje en muy poco tiempo y demostraron que están muy comprometidos con la institución.



¿Qué es lo primero que querés conseguir de tu equipo como DT de Newell's?

El primer objetivo es adaptarme a los jugadores. Yo tengo una idea de juego y debo ver en qué lugar de la cancha cada uno de ellos puede aportar el máximo. Esto es lo primero. Luego potenciarlos a ellos como equipo. No quiero que dependamos de una individualidad. La intención es que seamos un equipo para potenciar el rendimiento de cada jugador. Estamos enfocados en esto.



¿El técnico debe adaptarse a los jugadores o los jugadores al técnico?

Tiene que ser algo recíproco. Uno siempre viene con una idea y trata de volcarla. Ahí uno se va dando cuenta si al jugador talentoso le va quitando algo o no. La idea es no sacarle nada y a veces lo tenés que adaptar unos metros más arriba, más abajo, más adentro, más afuera. El peor error que puede cometer un entrenador es sacarles la calidad, la creatividad o la magia a los jugadores talentosos.

El 2018 para Newell's fue un año duro, con muchos altibajos y el equipo no logró consolidarse.



¿Tenés material para que el plantel salga adelante?

Hay material. Tenemos un plantel corto, pero hay un gran recambio en la reserva. Hay una nueva generación de jugadores talentosos que están para ir aportando soluciones de a poco. En la medida que los futbolistas mantengan la intensidad de trabajo que venimos realizando creo que al plantel lo tenemos. Igual siempre uno busca algún refuerzo para potenciar al equipo. Sabemos la dificultad económica que tiene el club y esto a veces puede poner alguna traba para conseguir lo que queremos. Tampoco me desespero con las contrataciones. Estamos apuntando bien. Si no se dan los jugadores que queremos tenemos una base de jerarquía como para poder arrancar. El que tiene que venir debe ser mejor que el que está. Por eso cuesta conseguir jugadores que lleguen a aportar. No quiero traer jugadores por traer. Buscamos un volante y un delantero por afuera.



¿Maxi Rodríguez desde lo futbolístico, lo anímico y lo que contagia era "el refuerzo"?

Sin dudas. Si hubiese tenido la posibilidad de elegir, lo hubiese elegido a él. La verdad es que agradezco a la directiva, en este caso a Cristian D'Amico, por haberlo convencido para estar acá. Maxi es un jugador que a cualquier entrenador que tenga Newell's nunca hay que preguntarle si lo quiere o no lo quiere. Hay que traerlo. Es gratísimo tenerlo y un privilegio entrenarlo. Maxi contagia dentro de la cancha, al cuerpo técnico, a los compañeros, es un referente también afuera de la cancha y es una persona superpositiva en el vestuario. Lo mejor que le pudo pasar a la institución es que Maxi venga a ayudar a un grupo que conoce. A Maxi uno lo consulta, pero es muy responsable, muy ubicado y sabe que la última palabra la tiene el entrenador, más allá de que él sea hoy la persona más importante del club.



Cuando llegaste elegiste a algunos jugadores por sobre otros. Leal y Bernardello no terminaron jugando. ¿Cuando estás convencido de los jugadores que están mejor los mandás a la cancha sin dudar?

A esos jugadores que yo en ese momento no elegí hoy tengo la responsabilidad de entrenarlos, potenciarlos y mejorarlos. Yo a los jugadores los tengo en cuenta a todos. Nadie que queda afuera del equipo está relegado. Tenemos la responsabilidad de que el futbolista que sale pueda volver a ser titular. Que haya una competencia interna sana. Hoy estoy probando a todos los jugadores, aún no hay un equipo fijo. Lo tengo en mi cabeza, pero todavía no lo volqué en la cancha.



Leal tuvo un gran arranque y después un bajón pronunciado. ¿Cómo lo ves?

A Leal lo vi desde afuera cuando yo estaba en la reserva. En los últimos dos partidos que tomé al equipo él no estaba bien anímicamente, pero es un jugador con el que hablé mucho y sabe que lo vamos a tener en cuenta y que es muy importante. Al igual que los otros centrodelanteros que tenemos tiene una competencia muy pareja y realmente lo veo muy motivado. Pero están todos igual de metidos. Leal es un jugador importante y queremos recuperarlo.



¿Cómo entendés al fútbol desde lo táctico en cuanto a tu esquema preferido? ¿Cómo te gustaría que juegue tu equipo?

Me gusta que mi equipo tenga la pelota. La pelota es lo más importante. Con el balón uno se puede recuperar y también la mejor manera de defenderse es teniendo la pelota. Me gusta un equipo intenso para atacar y para recuperar. Dentro de esta intensidad uno empieza a adaptarse a los jugadores que tiene porque esto requiere de mucho esfuerzo físico. Hasta ahora a los jugadores los veo muy bien con esta idea. No me gusta un equipo predecible, quiero que intercambiemos posiciones. Esto es muy lindo, pero también trae problemas sin la coordinación correcta. Tenemos que ser protagonistas y sostener una intensidad alta de juego. Hasta en un mismo partido puede haber cambio de esquema. A veces la lectura previa no es la misma a la de los últimos diez minutos del encuentro. Me gusta el cambio de esquema dependiendo del rival y de lo que el equipo necesita.



Tenés a Maxi, al Gato Formica y al Negro Figueroa, todos de muy bien pie y mucho talento. ¿Pueden coincidir dentro del equipo?

Los estamos haciendo gladiadores a los tres (risas). La verdad que tienen muy bien pie y ofensivamente aportan muchísimo. Pero también están mostrando mucho sacrificio a la hora de defender, de presionar. Así como ellos contagian el talento y la idea a los más jóvenes, los jóvenes también los están contagiando a ellos a la hora de recuperar la pelota. Y esto es lo que queremos lograr: un equipo en el que todos aporten a la causa. Está claro que estos tres jugadores son el plus que tiene Newell's para definir los partidos.



¿Tenés alguna novedad de la posible partida de Fértoli?

A Fértoli claro que me gustaría tenerlo. Aporta velocidad y gol. Pero conozco la necesidad del club de vender y soy consciente de que la entidad busca recursos. Lo tengo más en la cabeza como un jugador que no lo voy a tener a que lo voy a tener.



Boca, Unión, Central y San Lorenzo. ¿Qué se juega tu Newell's en esos cuatro primeros partidos?

Tenemos que ir de a poco. Son cuatro partidos dificilísimos. Lo sé de antemano. Es un desafío importante, lindo. En la pretemporada este arranque ayuda, motiva. El primer partido con Boca será importantísimo para mostrar cómo estamos. Terminamos el año con un gran envión y hay que sostenerlo ahora. Sabemos que el clásico está cerca y todo lo que significa ese partido. Tomamos todo con mucha responsabilidad.



¿Cómo manejás la incertidumbre que hay en los hinchas por el promedio?

Yo digo que uno no puede mirar el promedio y el resultado y olvidarse de qué manera jugar. Nosotros tenemos que jugar bien. Si lo hacemos vamos a solucionar un montón de cosas. Estoy mentalizado en encontrar una forma de juego en la que el equipo sostenga la intensidad y que juguemos bien al fútbol para empezar a ganar. El resultado es consecuencia del juego. No podemos decir que hay que sumar y no saber cómo. Estamos trabajando para que el "cómo" exista. Como consecuencia del buen juego y la valentía de los jugadores podremos olvidarnos del tema que mencionaste en la pregunta.



Te dirigió Marcelo Bielsa cuando jugabas en la reserva de Newell's. ¿Cómo fue esa experiencia?

Uno tiene los mejores recuerdos de la infancia. De chico he tenido buenos entrenadores y eso siempre te marca. Uno toma siempre cosas para aprender. He ido a visitar entrenamientos de Marcelo cuando estuvo en otros clubes y también lo hice de otros técnicos de élite. Uno va recopilando enseñanzas y armando su propio estilo. Y después debe amoldarse al club y a los jugadores que dirige. De Marcelo puntualmente destaco la intensidad de sus equipos. Es difícil hablar de él porque es inigualable. Es puntilloso en cada uno de los detalles. Cuando uno ve un entrenamiento de él se llena de conceptos. Tengo los mejores recuerdos de Bielsa como entrenador y como persona.



En los ratos que no estás abocado al fútbol, ¿qué hacés en tu vida?

Ultimamente no tengo tiempo para nada más que Newell's (risas). Pero me gusta mucho ir a pescar o reunirme con amigos a jugar al fútbol. En algún momento tendré algún tiempo para recrearme con esta cosas que son de mi agrado.



Para cerrar, ¿quién es Héctor Bidoglio?

Soy una persona que futbolísticamente siempre luchó. Que siempre traté de actualizarme, que tengo los pies sobre la tierra. Que me gusta el perfil bajo y me gusta trabajar. Estoy acá por mi trabajo, no porque soy amigo de nadie. Y voy a seguir siempre de esta manera, que es la que me hace sentir cómodo. Soy transparente y siempre me voy a seguir actualizando porque amo lo que hago.





