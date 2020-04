"Mi continuidad no pasará por lo económico", aseguró Cocca

Si algo modificará esta pandemia, entre otras cosas, son los tiempos y el escenario económico en el fútbol. Tu contrato vence el 30 de junio y seguramente tendrás que sentarte con los dirigentes para reacomodar lo que ya venías hablando sobre tu continuidad. ¿Este momento de incertidumbre puede cambiar tu decisión de extender o no el vínculo?

Hoy lo más importante es el día a día y transmitirles tranquilidad tanto a los jugadores, a los dirigentes, a la gente y a todos los que trabajan con nuestro cuerpo técnico.

Eso se debe entender cómo que este parate no modifica tu idea de continuar.

No, esto debe entenderse como que yo no quiero adelantarme a los hechos. No tengo la bola de cristal para saber lo que puede pasar cuando vuelva el fútbol. Una vez que volvamos a jugar, las cosas se irán acomodando solas. Siempre dije que me siento muy cómodo en Central, pero también es verdad que a mí me contrataron para sacar al equipo de una situación muy complicada con el descenso y esto aún no terminó. Logramos muchos puntos, pero aún no finalizó el torneo para saber qué equipo se salva o se va al descenso.

¿Qué pasa con tu continuidad si la AFA junto con la Superliga deciden que se disputan las fechas que faltan de la Copa Superliga, pero que se suspenden los descensos?

Veremos. Hasta ahora son todas conjeturas. Lo que te digo es que yo vine a salvar a Central del descenso y hasta ahora lo estamos logrando.

También sabés que esta pandemia cambiará radicalmente las reglas económicas para los clubes del mundo. De hecho ya se habla de reducción de salarios y de contratos menos onerosos. ¿En ese contexto hay lugar para que no sigas en Central por una cuestión sólo de números?

Ni pienso en eso. Sé que esta pandemia cambiará todo. Hoy a nivel país estamos preocupados por la salud, pero también por la situación económica que genera que la gente no pueda ir a trabajar y no tenga ni para comer. La crisis es realmente seria. Cuando pase todo esto, y ojalá sea lo antes posible, me sentaré a hablar con los dirigentes consciente de que nada será como antes. Pero como soy un ser humano que vive en el país, mi continuidad en Central no pasará por lo económico.

Entonces, ¿por dónde pasará?

Se verá llegado el momento. Me sentaré con los dirigentes para ver cómo estamos en lo deportivo, qué cosas se pueden hacer para mejorar lo que ya tenemos y obviamente voy a necesitar saber con qué jugadores voy a contar para encarar lo que viene.

¿Hasta ahora estás conforme con tu paso por Central?

Es difícil hacer un balance cuando todavía no terminó el torneo que define si alcanzaste o no el objetivo. Quedan 10 fechas para evaluar mi trabajo, pero si se terminara el torneo ahora y se decide de dejar todo como está, sin dudas que el ciclo fue muy bueno.