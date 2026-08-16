Proponen construir una estatua de Lionel Messi que los rosarinos puedan abrazar

A pesar de que la figura de Lionel Messi se encuentra arraigada en el paisaje urbano de Rosario a través de murales, el transporte público y proyecciones en el Monumento a la Bandera, un diseñador local consideró incompleto el abanico de reconocimientos hacia el futbolista nacido en la ciudad. Con el objetivo de saldar esta carencia y generar un nuevo espacio de interacción, el profesional avanzó en el desarrollo de una iniciativa urbana diseñada para que los ciudadanos de Rosario "puedan abrazar a Messi".

Cada vez que puede, Rosario rinde homenaje a Messi. Lo celebra, lo corea y hasta lo defiende de los detractores del futbolista. Pero son muy pocos los que pueden decir que abrazaron al zurdo y agradecerle cada gol, asistencia y partido en que defendió a la celeste y blanca. Con esa motivación, el diseñador rosarino Jesús San Martín reimpulsó la idea para que Rosario tenga su estatua de la Pulga.

"Siempre lo fui llevando tranquilo. Después pasó lo del papá (falleció el 8 de agosto) y pienso que es un gran momento para, básicamente, abrazarlo . Es el reconocimiento que se merece", dijo San Martín a La Capital.

La idea cuenta con la aprobación del propio Lionel Messi, a quien San Martín llegó por un amigo en común . El diseñador guarda como tesoro los mensajes de aprobación que le sirven como prueba para decir que La Pulga vio su idea. Y hasta se sentó en una mesa con el intendente Pablo Javkin para tratar el proyecto, y según Jesús, el mandatario se mostró muy interesado en la idea.

Una idea que siempre estuvo

La iniciativa impulsada por el diseñador Jesús San Martín nació tras el histórico partido del 10 de octubre de 2017, cuando la selección argentina aseguró su clasificación al Mundial de Rusia 2018 al derrotar a Ecuador con tres goles de Lionel Messi. El impacto de aquella actuación llevó al profesional a proyectar un homenaje definitivo para el futbolista en Rosario. Según argumentó San Martín, a diferencia de los murales urbanos o las intervenciones lumínicas temporales que sufren el desgaste del tiempo, una escultura en bronce garantiza la perdurabilidad del reconocimiento al capitán argentino en su ciudad natal.

Varios años han pasado de esa noche, pero San Martín no pudo quitarse la idea de la cabeza. Seguramente el último mundial reavivó el proyecto, pero la devoción por Messi mantuvo intacto el deseo de diseñar un homenaje distinto. Y no sólo por su fútbol, el diseñador quiere homenajear al deportista por su identidad: "Quién mejor que él se ha identificado como rosarino. Hay cuestiones que lleva consigo y son increíbles; por ejemplo, hace muchísimos años que vive en el exterior y no se deja de comer una s. Eso es nuestro idioma y él lo llevó por el mundo".

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San Martín reconoció que se trata de un sueño propio, pero al reactivar la idea trascendió de tal forma que se transformó en una cuestión popular. A través de las redes sociales muestra los diseños que imaginó para la estatua e invitó a los rosarinos a participar.

A la hora de pensar el diseño, Jesús San Martín se enfrenta a un desafío único para este tipo de iniciativas. La imagen perpetuada tiene que ser lo más real posible al agasajado. Mirtha Legrand o Marcelo Gallardo sufrieron al ver sus reconocimientos y San Martín enfrentará este escollo, aunque no le preocupa: "Estoy muy tranquilo con eso porque toda la vida me dediqué a esto. Va a quedar igual, hiperrealista. No hay margen de error".

Cómo es el diseño de la estatua de Messi

El diseñador intensificó las publicaciones sobre la estatua de Messi y ante este diario explicó que su idea original era hacer una de tamaño real con el característico festejo de Lionel con los dedos señalando al cielo recordado a su abuela, y por qué no a su padre Jorge. "Es una postura que lo identifica", señaló San Martín y hasta se animó a buscarle un lugar en la ciudad.

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Además de Leo señalando al cielo, la estatua llevará la camiseta del mundial de Qatar 2022, sobre la base una pelota con el escudo de Barcelona para darle "un guiño culé", la M de la marca personal del futbolista, la firma del 10 y tres estrellas, una por cada mundial de Argentina.

En primera instancia realizó una encuesta donde sugería sitios emblemáticos para instalar la estatua de Messi. La gente apostó por la zona del Monumento a la Bandera y el diseñador propuso la esquina de Córdoba y Alem, en la plaza Barranca de las Ceibas, justo frente al mástil principal del Monumento a la Bandera. "Es una esquina que no hay nada y es preciosa. Además, está el Monumento de fondo", sostuvo el diseñador, que realizó trabajos para Barcelona FC, Nike, Emanuel Ginobilli, Carlos Tevez, Alexis McAllister, la Unión Argentina de Rugby y Agustín Pichot, entre otros.

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También propuso la esquina de Pellegrini y Oroño o el parque de las Colectividades. ¿Y por qué no en la zona sur? "Cerca de la casa de barrio La Bajada", añadió San Martín.

Ahora San Martín enfrenta un dilema porque su primera idea era hacer una estatua de bronce en escala real (1:1) para que la gente abrace a Messi, pero en las últimas semanas rondó sobre su cabeza realizar un trabajo a escala mayor para darle el sentido de "monumental". Mientras decide, el diseñador con más de 25 años de experiencia reflexionó: "Claramente es eterno e inmortal por todo lo que consiguió, pero también es terrenal, es común. Sin embargo, me gusta la idea de magnificarlo porque es un trabajo de otro volumen, de luces, de sombras". También está el factor seguridad y vandalismo, a menor tamaño más posibilidades de desestabilizar la figura. Allí aparece rápidamente otra pregunta: ¿Quién en Rosario se animaría a dañar una estatua en homenaje a Lionel Andres Messi?