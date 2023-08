Messi lo hizo de nuevo: debutó en la MLS con triunfo y gol

Iban 88 minutos. Hasta ahí la intervención de Lionel Messi no había hecho mucha falta para que Inter Miami corte una racha de once partidos sin victorias en la Major League Soccer, porque entró cuando el equipo vencía de visitante a Red Bul New York. Pero su debut en la MLS no podía ser sin un gol y llegó cuando no faltaba nada. El pase a la red sin arquero fue el moño a una asistencia previa a Cremaschi genial, propia de un jugador extraordinaria. Fue 2 a 0, imposible un inicio tan imponente en Estados Unidos, por más que sea una liga de menor cuantía.