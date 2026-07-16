Messi, tras llegar a otra final de un Mundial: "Nunca me quise comparar con Diego"

El rosarino recordó a Maradona y habló de "un partido que no quería perder". También vinculó pasión y crisis económica: "Hay gente que no llega a fin de mes"

Tras el pase a la final, Messi dejó frases sobre la realidad económica del país, el legado de Maradona y la carga simbólica del duelo con Inglaterra

La clasificación de la selección argentina a una nueva final del Mundial dejó imágenes de euforia dentro y fuera de la cancha. Pero, en medio de los festejos por la victoria 2 a 1 sobre Inglaterra, Lionel Messi eligió correrse por un momento del fútbol para dejar un mensaje que rápidamente se viralizó.

El capitán argentino aseguró que entiende por qué un Mundial moviliza tanto a la sociedad y vinculó esa pasión con las dificultades económicas que atraviesan muchos argentinos.

" Sabemos que los Mundiales son especiales para nosotros y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Que hay gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes, que la vive peleando ", expresó al ser consultado por los festejos que se multiplicaron en todo el país tras el pase a la final.

Messi destacó que una de las mayores satisfacciones del plantel es poder ofrecerle una alegría a la gente en un contexto complejo. "Nos sentimos orgullosos de lo que venimos consiguiendo y de lo que venimos brindando a la gente. Somos felices de que puedan disfrutar de la manera que lo hacen", afirmó.

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En ese sentido, remarcó que el cruce con Inglaterra tenía un significado especial para los argentinos y admitió que era un partido que el equipo "no quería perder".

Un mensaje para los críticos

Además del reconocimiento al público, el rosarino también respondió a quienes cuestionaban el rendimiento de la selección antes del Mundial.

"Que lo sigan disfrutando. Es una locura lo que conseguimos otra vez. Venimos de ser campeones del mundo, fuimos los mejores en estos cuatro años, duela a quien le duela y digan lo que digan", sostuvo.

Y agregó: "Una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo. Eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos".

El recuerdo para Maradona

Durante la zona mixta, un periodista le entregó a Messi una réplica de la camiseta que Diego Maradona utilizó frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. El capitán se emocionó y le dedicó la clasificación al astro fallecido.

"Seguramente, el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él era un día muy especial. Que lo disfrute porque esto también es un regalo para él", afirmó.

Cuando le señalaron que muchos ya lo ubican por encima de Maradona, evitó entrar en comparaciones. "Nunca me quise comparar con el Diego y nunca lo haré. Me quedo con todo lo lindo que viví con él. Marcó el camino ante Inglaterra y nosotros fuimos tras sus pasos", señaló.

"Este grupo nunca deja de creer"

En el análisis futbolístico, Messi destacó la reacción del equipo después de comenzar en desventaja frente a Inglaterra. "Hoy tuvimos una muestra de carácter, de unión, de fuerza y de fútbol. Lo fuimos a buscar con juego también. Cuando empatamos vimos que lo íbamos a ganar", aseguró.

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El rosarino también reveló que siempre confió en el plantel, incluso cuando llegaba al Mundial con jugadores que arrastraban problemas físicos.

"Nunca dudé de este grupo. Cuando está unido saca algo especial y se transforma", concluyó.