Video: Messi explicó a sus fans en China por qué no jugó en el amistoso de Inter Miami

Messi grabó un video para sus fans en China y explicó su ausencia en el amistoso de Inter Miami Tras el enojo del público, el capitán argentino explicó los motivos por los que no disputó ni un minuto en el encuentro organizado en Hong Kong 19 de febrero 2024 · 12:51hs

Desde el banco de suplentes y con ropa deportiva, Messi observó el amistoso ante el combinado de Hong Kong pero no disputó ni un minuto.

A tan solamente dos días del comienzo de su primera temporada completa en el Inter Miami en la MLS, Lionel Messi se tomó un momento para enviarle un saludo a sus fanáticos en China y dejar claros los motivos por los que no estuvo presente en el amistoso que disputó su equipo unas semanas atrás ante un combinado de la Primera División de Hong Kong. La ausencia del astro argentino provocó enojos por parte del público e incluso podría haber sido clave para la modificación de la sede para los amistosos de la selección argentina en la fecha FIFA de marzo.

El video del futbolista rosarino irrumpió en las redes sociales en las últimas horas y sorprendió a muchos, debido a que él mismo ya había justificado previamente su ausencia. La polémica parecía haber quedado atrás, pero el propio Messi decidió comunicarle la decisión paso por paso a los miles de fans que se sintieron estafados por no poder ver en cancha al 10.

Messi le compró una parrilla a un emprendedor por Instagram y la conversación se volvió viral Messi o Yudica, el dilema de la nueva tribuna del estadio de Newell's

“He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong. Por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es, para no leer cosas falsas”, comenzó Messi antes de mencionar uno por uno los motivos que lo llevaron a descansar y no participar de dicho encuentro.

Messi descargo a fans chinos.mp4 “Como todos saben siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así directamente no hubiese viajado”, aclaró.

Con respecto a su relación con el país oriental, remarcó: “Desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana y muy linda con China. Hice muchas cosas, tanto entrevistas como juegos, eventos y muchísimos partidos que me tocó vivir con el Barcelona y la selección argentina”. >> Leer más: El sorpresivo gesto de Lionel Messi que emocionó a los jugadores de Newell's Messi hizo foco en la pretemporada y los partidos que debió afrontar previamente, los cuales lo llevaron a sufrir molestias que interrumpieron su participación. “Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. El primer partido que jugué en Arabia lo sentí y en el segundo intenté jugar un rato pero fue a peor. Intenté el día anterior por la cantidad de gente que había en el entrenamiento entrenar y hacer un esfuerzo, hice lo que pude. La verdad que no podía jugar porque sentía molestias y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días y me sentí un poco mejor, por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente”, indicó. Messi Hong Kong (1).png Los fanáticos presentes en Hong Kong manifestaron todo su enojo por la ausencia de Messi en el amistoso. Foto: AP/Louise Delmotte El capitán argentino no integró la nómina oficial del partido pero sí apareció en el campo de juego con la ropa deportiva del Inter Miami. Mientras se proyectaba su imagen en las pantallas del estadio, se escucharon algunos silbidos a modo de reproche por no haber ingresado ni un minuto a disputar el encuentro. A pesar del pedido de disculpas por parte del entrenador Gerardo Tata Martino, el público y la organización se mostraron molestos por la decisión y abrieron camino a la posterior polémica.