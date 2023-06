Messi estará en el tributo a Maxi Rodríguez en el Coloso

>> Leer más: Maxi Rodríguez anunció su partido despedida y confía en que Messi estará presente

Sobre la posibilidad de que el capitán de la selección argentina esté en su despedido, dijo: "Voy a contar la historia de la elección de la fecha. La habíamos elegido una semana antes, pero había fecha Fifa y la tuvimos que correr. Y nos dimos cuenta que era el cumpleaños de él y el aniversario del gol a México en el Mundial de Alemania. Lo que puedo decir es que están todos invitados, amigos, compañeros, actores, jugadoras. Hay gente que ya va confirmando, pero puede pasar que a último momento se caiga o se sume. De todos modos las expectativas son las mejores, yo quiero que él esté presente y confío en que va a estar. Pero él lo va a ir definiendo a medida que se acerque la fecha del partido".

El anuncio de Román

Juan Román Riquelme, ex jugador y actual vicepresidente de Boca, anunció que el rosarino Lionel Messi estará presente en su partido de despedida del fútbol que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de junio en la Bombonera.

"Messi va a estar. Es un sueño, el jugador más grande de todos los tiempos para muchos. Nosotros tuvimos a Maradona y a él. Tuve la suerte de ver a los dos y ser compañero de ambos. Messi va a estar, va a jugar en el estadio más lindo del mundo, con la hinchada más linda del mundo. Será maravilloso", manifestó el ex capitán de Boca.

“Mi partido despedida se iba a hacer en 2019, y Messi me llamó para decirme que no lo haga porque estaba jugando y no llegaba. Hoy tuve la suerte de hablar con él y me dijo que el 25 iba a estar acá, que era un placer para él estar en la Bombonera”, resaltó Riquelme.