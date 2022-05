"Me quise quedar a jugar en la reserva, no lo tuvieron en cuenta"

Emiliano Vecchio dijo además que se fue de Central "para no extender una guerra", a la vez que confesó: "Acepté la decisión del técnico Somoza con respeto para no perjudicar al club del cual soy hincha"

Mientras Central intenta conseguir algún refuerzo, Emiliano Vecchio rompió el silencio tras la salida del club. Entre las frases más salientes resalta la firme intención que tenía de seguir en Arroyito. “Me quise quedar a jugar en reserva, no lo tuvieron en cuenta”, manifestó el 10, que esta semana podría sellar su destino deportivo debido a que está definiendo algunas de las propuestas que recibió del mercado nacional. El futbolista también remarcó: “Decidí poner a la institución por delante de todo. Se estaba generando una pelea que no le servía a nadie. Me fui para no extender una guerra”. Luego dijo que estuvo a punto de colgar los botines tras el partido con Boca como además confesó que aceptó “la decisión de Somoza con respeto para no perjudicar al club del cual soy hincha”.

Pese a que era uno de los referentes y capitanes del plantel, lo cierto es que la forma en que le comunicaron que no seguiría en el club se dio de manera particular. “Gordillo (director deportivo) me llamó por teléfono para decirme que no me tenían en los planes, así de sencillo”, describió en el programa televisivo Espn Fútbol 360.

“El técnico Somoza me explicó que no estaba en el proyecto. Lo acepté con respeto para no perjudicar al club del cual soy hincha”, apuntó un racional Emiliano, quien ahora busca un nuevo desafío para “mostrar que puedo jugar en el fútbol argentino”. En ese aspecto, el jugador fue claro. “Podría ir a afuera, a una liga más tranquila. Pero prefiero otra cosa. Me gustan los desafíos. Ahora pasará por una cuestión de orgullo. Sé que serán los meses más importantes de mi vida”, acotó con marcada convicción y despejando algunas dudas.

Vecchio confesó al aire: “Pensé en retirarme”. Esa determinación en realidad la había meditado luego del partido frente a Boca en cancha de Vélez, donde de yapa erró un penal. Esa noche le salió todo al revés, sumado a que afrontaba en ese pasaje algunos “problemas familiares”.

Otro de los puntos que se puso sobre la mesa fue el tema de que si corría o no. “El GPS marca que corro pero pasa que por ahí no tengo la intensidad de otros o de algunos jugadores más chicos”, sentenció. Y agregó: “Le podía dar otras cosas al equipo. Somoza pretende otra cosa y está todo bien porque hoy es el técnico de Central”.

Pese a saber que no tendría lugar, el jugador intentó continuar en el club del cual es hincha. Pero no. Debió irse. “La verdad es que me quise quedar aunque sea a jugar en reserva. Quería ganarme un lugar y demostrarle al entrenador que podía darle algo. Pero no lo tuvieron en cuenta”, dijo con cierta impotencia. Sobre las elecciones a realizarse en octubre próximo fue categórico: “Deseo que se puedan poner de acuerdo (las agrupaciones) y que mejore el club cada uno desde su lugar”.