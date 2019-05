Maxicontacto con la selección

Si hay una noticia que movilizó el amperímetro emocional en Newell's, entre otros tantos temas, es la posible citación de Maximiliano Rodríguez a la selección nacional Sub 23 que disputará los Juegos Panamericanos de Lima, que comenzarán el 26 de julio y concluirán el 11 de agosto. Hay algo cierto que llenó de orgullo al capitán rojinegro y es el llamado que recibió desde la albiceleste —confirmado— en principio para "charlar" y luego "definir" las posibilidades de volver a ponerse la camiseta que lució a lo largo de muchos años de su rica carrera deportiva.

El entrenador Fernando Batista incluyó entre la nómina de los tres jugadores mayores que permite el reglamento para sumar al equipo Sub 23 a la Fiera y también a Javier Mascherano y Fabricio Coloccini. Un detalle que fue muy bien recibido por Maxi, porque "siempre que sea de la selección es algo bueno", le confió a Ovación una fuente consultada haciendo referencia a uno de los emblemas con los que cuenta la entidad del Parque en la actualidad.

Más allá de que aún son los primeros pasos que está dando el cuerpo técnico albiceleste en la definición de los nombres con experiencia y que tuvieron largo rodaje en la selección, la Fiera es uno de los futbolistas apuntados y que el DT pretendería tener en el plantel. "Hoy estamos en una etapa de refundación, queremos inculcarles a los chicos los valores de la selección argentina. Me gusta que estén los jugadores que pasaron por la selección y queremos que les puedan transmitir eso. No hablé con ellos y por respeto no voy a decir nada, pero es el camino que estamos buscando", reconoció el propio entrenador, que aún no tomó una determinación definitiva pero igualmente está claro que la Fiera es uno de los candidatos principales.

Después de dieciocho años y con 38 ya cumplidos, Maxi volvería a una selección menor. Su primera incursión fue integrando la Sub 20 que disputó el Mundial 2001 que se jugó en Argentina. En ese año se coronó campeón del torneo con un hecho particular, porque anotó el primer gol del campeonato en el partido inaugural con su selección y luego lo cerró pegando el último grito en esa competencia.

Y, ahora, luego de cinco años de vestir la camiseta de Argentina en el Mundial de Brasil volverá a lucirla si finalmente Batista confirma y llega a un acuerdo con Rodríguez en los próximos días.

Hay un detalle a tener en cuenta en toda esta historia y tiene que ver con la postura de la institución, que avala la chance que se le presenta al capitán y no habrá ningún obstáculo para cortarle la posibilidad de lucir la albiceleste. Todo lo contrario. "Tiene el apoyo completo y total de la institución. Con todo lo que Maxi le dio a Newell's, sería imposible que estuviéramos en contra de algo que seguramente le haría bien", le dijo a este diario el vicepresidente leproso Cristian D'Amico, para dejar en claro la libertad que le entregarán al futbolista a la hora de decisión.

En caso de confirmarse que será parte de los Panamericanos, la Fiera se perderá parte de la pretemporada y el arranque de la próxima Superliga (entre dos y tres encuentros), donde la Lepra está ante la imperiosa necesidad de sumar unidades con el fin de engrosar el promedio y salir del riesgo de descenso.

El llamado a Maxi existió y ahora solamente falta que se haga oficial. Todo indica que se dará el gusto de lucir por última vez la camiseta albiceleste —algo que no pensaba a esta altura de su carrera— y así despedirse nuevamente de la selección cuando parecía que ya lo había hecho años atrás.