Matías Lequi: "Me gusta que el equipo sea intenso, protagonista"

Fue consultado sobre sus sensaciones en el momento en el que le dijeron que iba a ser el entrenador y en ese sentido dijo: “Desde el primer día que me tocó dirigir el equipo no pensé más allá de intentar ayudar a los jugadores para que pudieran sacar adelante el momento de dificultad en el que estaban. Obviamente nos tocó dirigir en un momento difícil y lo que dije en aquella primera rueda de prensa fue lo que íbamos a intentar era que pudiera salir del mal momento. Nunca pensé más allá del día a día y lo sostengo porque Central exige día a día, la gente así lo requiere y me parece justo porque es un club tremendamente grande. Las urgencias no cambiaron en nada desde el primer día hasta hoy”.