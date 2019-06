Matías Caruzzo suena para irse a La Paternal

El nombre de Matías Caruzzo vuelve a sonar en este mercado de pases. Esta vez no por rumores o trascendidos generados en Rosario, sino por algunas informaciones que nacieron en Capital Federal, donde se habla de una posible vuelta del defensor a Argentinos Juniors, club con el que ascendió y se consagró campeón. Del lado de Central aseguran que no hubo ninguna oferta ni pedido por el jugador y desde el Bicho le confiaron a Ovación que “no hay por ahora ningún interés”. Más allá de eso, de haber una posibilidad en La Paternal no verían con malos ojos repatriar al defensor. Por eso los próximos días serán clave. A tal punto que hay quienes piensan que en la reunión de Superliga de hoy el presidente Cristian Malaspina hablaría con algún par canalla.

Ayer, desde Buenos Aires se generó la información que Argentinos estaba tras los pasos de Caruzzo. Eso fue lo que llamó la atención en Arroyito, desde donde aseguraron que nadie del equipo de La Paternal se comunicó para pedir condiciones por el futbolista. Obviamente de boca del propio Caruzzo tampoco salió nada al respecto. Pero las especulaciones son muchas. En La Paternal están buscando un jugador en esa posición y Caruzzo es el del agrado del entrenador Diego Dabove.

Ante la aparición de la información este diario indagó por el lado de Argentinos Juniors sobre si podía haber algún tipo de interés y la respuesta también fue clara. Hablaron de “rumores de redes sociales” y que por ahora el nombre de Caruzzo “no está” en carpeta. Sin embargo, en caso de presentarse la chance la misma sería muy bien recibida, sobre todo por el grato recuerdo que dejó Caruzzo en ese club, donde logró un ascenso y además fue campeón en la máxima categoría.

En caso que esta posibilidad avance, el dato crucial estará en la forma en la que se tejan las relaciones dentro de una negociación. Es que Caruzzo, de 34 años, tiene un año más de contrato con Central y en Arroyito estarían dispuestos a escuchar una oferta, pero la intención sería recuperar el dinero invertido en su momento cuando llegó por expreso pedido del Patón Edgardo Bauza. Y, además, de haber una partida, Central estará obligado a salir al mercado a buscar un refuerzo más.

Esa postura (la de recuperar el dinero) es la misma que se tenía cuando el torneo anterior aún estaba en marcha y, por el motivo que sea, se hablaba de la posibilidad que algún club pudiera venir en busca de contar con Caruzzo. Por lo pronto, el defensor dijo estar “con las mismas ganas que cuando empecé” y hasta habló del deseo de que “se arme algo lindo”.

Caruzzo fue claro tras el retorno de las vacaciones. El defensor habló de los rumores que se generaron durante el receso sobre una posible ida y en cierta forma se mostró molesto por algunas cosas que se dijeron “sin que yo haya hablado”. En esa conferencia de prensa, el zaguero fue contundente en sus declaraciones: “Me queda un año más de contrato. Es un mercado de pases largo en el que puede llegar una oferta y si eso sucede habrá que verla, analizarla y ver qué es lo mejor, tanto para el club, que el dueño de mi pase, como para mí”. Y agregó: “Me gustan que las cosas queden claras”.

La información nacida esta vez en Capital Federal contrasta con la que manejan en Central y, claramente, por las oficiales palabras que parten desde la institución de La Paternal. Pero al tratarse de un receso largo, como dijo Caruzzo, durante algunos días más habrá tiempo para analizar alguna oferta que pudiera llegar, tanto por él como por cualquiera de sus compañeros. Si eso ocurre llegará el momento de las charlas entre clubes o directamente con el futbolista. Lo cierto es que el nombre de Caruzzo fue emparentado con Argentinos Juniors, desde donde esperan que se abra una mínima chance.

Hoy Central podría elevar la oferta por Chávez

La necesidad de sumar un delantero hace que la dirigencia de Central posiblemente hoy le realice a Aldosivi una nueva oferta por Cristian Chávez, que es justamente el atacante que pretende el entrenador Diego Cocca. Es que la diferencia con la gente de Aldosivi es netamente económica y para destrabar la situación será necesario que el Tiburón baje sus pretensiones y que los canallas hagan un esfuerzo más. Y ese justamente el paso que desde Arroyito tendrían pensado dar hoy. En principio habría una nueva charla con el presidente de Aldosivi, en la que elevarían la oferta. Por las dudas, hay otros nombres dando vuelta (uno de ellos es Federico González). Pero la insisten- cia de parte de Cocca por sumar a Chávez es muy clara. Por eso hoy desde Central jugarían una carta más.