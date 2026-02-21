El próximo rival de Central ganó afuera de casa por primera vez y lo recibe con la localía fuerte Gimnasia derrotó a su homónimo en Mendoza y sumó por primera vez de visitante. En La Plata había obtenido todos los otros puntos. Ahora va Central 21 de febrero 2026 · 00:43hs

El festejo del 1 a 0 de Gimnasia en Mendoza, obra de Marcelo Torres. Ahora recibirá a Central en La Plata.

El próximo compromiso de Central en el torneo Apertura será el próximo miércoles, a las 17, en el bosque de La Plata ante Gimnasia y Esgrima. Y como para que nadie tenga ventaja en el descanso, el Lobo jugó a la misma hora que Central, pero de visitante ante su homónimo de Mendoza.

Y sumó por primera vez en esa condición, ya que hasta ese momento su fortaleza era la localía, donde había logrado todas las unidades. Ahora ganó 1 a 0 en Mendoza.

El equipo de Fernando Zaniratto empezó el Apertura de muy buena manera, con un buen triunfo sobre Racing en La Plata por 2 a 1. Y cuando volvió a ser local, dio cuenta de Aldosivi de Mar del Plata por 3 a 1. En la siguiente vez que jugó en casa, se encuentra con su gran piedra en el zapato que es el clásico ante Estudiantes, pero al menos no lo perdió y empató 0 a 0.

Los primeros puntos fuera de La Plata En el medio, en sus primeras dos salidas no se trajo nada: derrota 2 a 0 con River en el Monumental y ante Barracas Central en la cancha del Guapo. Pero anoche cortó esa racha, con la victoria sobre el Lobo mendocino.

>>Leer más: De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central El gol fue de Marcelo Torres a los 28’ tras un remate no muy fuerte dentro del área que pasó entre las piernas del arquero Rigamonti. En el local fue titular el exdelantero canalla Agustín Modica y suplente el exleproso Luciano Cingolani. Central se enfrentará el miércoles entonces a un Gimnasia fuerte de local y que además ganó de visitante, sumando 10 puntos, 2 más que los canallas.