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Turismo Nacional: el rafaelino Juan Ignacio Canela, lo mejor santafesino en Oberá

La pole de la Clase 2 la hizo el piloto de Rafaela, mientras que el mejor de la región en la Clase 3 fue Ever Franetovich con el 10º puesto

29 de agosto 2026 · 20:39hs
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El Toyota de Juan Ignacio Canela

APAT

El Toyota de Juan Ignacio Canela, en una de las trepadas del atrapante Oberá, adonde corre el Turismo Nacional su octava fecha.

El Turismo Nacional corre este domingo una de las fechas más atractivas, porque el autódromo de Oberá es uno de los más convocantes, largos y desafiantes. Y el rafaelino Juan Ignacio Canela fue el mejor representante santafesino, en su mejor día en el TN.

Canela se quedó con la pole position en la Clase 2, mientras que el venadense Ever Franetovich resultó el mejor santafesino en la Clase 3, pero recién en el décimo puesto de la clasificación. El de Rafaela logró además su primera pole position en el TN.

Detrás suyo aparecieron dos de los contendientes al título, en equipos de la región: el escolta Francisco Coltrinari (201 puntos), del Satruni Racing de Bigand, y Exequiel Bastidas (198), del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez. El líder Tomás Vittar (201) quedó 8º.

En la misma Clase menor, el santafesino Bruno Pace clasificó 14º y el rosarino Santino Balerini 21º.

>>Leer más: El Juan Manuel Fangio respondió de nuevo con el Turismo Nacional y está listo para ir por mucho más

En la C3 del Turismo Nacional, Canapino

El líder del campeonato Agustín Canapino volvió a lograr la pole en la Clase mayor, seguido de Julián Santero y Damián Bautista. Y con Franetovich en el 10º lugar.

El siguiente piloto santafesino fue el de Capitán Bermúdez Fabián Yannantuoni, en el 12º lugar, seguido inmediatamente por el de Las Parejas, Facundo Ardusso.

El rosense Lucas Tedeschi clasificó 18º, el baigorriense Leo Larrauri 19º, el santafesino Miguel Ciaurro 20º, el de Totoras Ramiro Cano 22º y el parejense Leandro Carducci 29º.

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