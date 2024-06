Maradona Forever: hinchas de Escocia reversionaron "La mano de Dios" de cara a la Eurocopa

Los hinchas de Escocia lanzaron una particular versión de “La mano de Dios” a días del comienzo de la Eurocopa 2024 , para alentar al seleccionado en búsqueda de un logro histórico. La relación futbolística entre Maradona y Escocia comenzó con la mítica performance del 10 ante Inglaterra en el Mundial de 1986 y continúa en la memoria de los fanáticos.

Por esto, antes del comienzo de la Eurocopa el próximo viernes 14 de junio , The Tartan Army, como se conoce a estos hinchas, decidió reversionar la canción interpretada por Rodrigo para apoyar a su equipo , el cual disputará la competencia por cuarta vez en su historia.

La mano de Dios escocesa.mp4

“No somos Argentina, pero nosotros tenemos a John McGinn, John McGinn y Robbo en la banda, en la banda. Sin Escocia, no hay fiesta. Steven Clark’s Tartan Army. E incluso si no ganamos, ganaremos y bailaremos en Berlín, en Berlín. Sin Escocia, no hay fiesta. Steven Clark’s Tartan Army”, expresa la canción en la traducción del inglés al español.