Maligno Torres va en busca de la primera medalla argentina en París

Julián Gutiérrez no ganó medalla, pero se quedó con el diploma olímpico

La medalla de oro de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 le dio su ticket para los Juegos de París, sus primeras olimpíadas. “Era difícil llegar a la final y sabía que no podría fallar", remarcó tras la clasificación, y añadió: "Me sentí bien, tengo un problemita respiratorio, estaba asustado al principio, pero me siento preparado físicamente pese a los golpes que tuve el primer día".

"Vamos a hacer el mejor trabajo posible", prometió.