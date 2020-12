Macagno: "Me gustaría quedarme en Newell's"

"Me sentí cómodo en todo momento, por supuesto que soy consciente de que no logramos el objetivo, pero en lo personal me sentí bien", señaló Macagno, que a manera de autocrítica dijo que "en los dos goles con Boca sentí que podía haber hecho algo más",

Con respecto al rendimiento colectivo, el arquero sostuvo que a Newell's en algunos momentos les faltó tener la pelota para poder desarrollar el juego que pretende el entrenador Frank Kudelka, pero no obstante consideró que "no hicimos partidos malos".

En cuanto a la Copa Argentina, por la que Newell's jugará el próximo miércoles 23 ante Peñarol de San Juan en San Nicolás, Macagno marcó la cancha: "Todavía no pensamos en la Copa Argentina, solo tenemos la mente puesta en el encuentro del sábado en Mendoza. Godoy Cruz es un rival duro que intentará hacerse fuerte de local y nosotros debemos imponer nuestro juego".

Por último, y en cuanto a su futuro en Newell's, Macagno sentenció: "Me gustaría quedarme a jugar la Copa, pero no me encargo del tema contrato".