El próximo martes 31 de octubre no será una fecha cualquiera. No estamos hablando de Halloween ni de alguna fiesta importada del país del norte. Sino pregúntenles a Luisina Caussi (21) y Tiziana Bonucci (17).

La rosarina y la bonaerense tienen por delante un desafío tan lindo como exigente. Lo que no está en discusión es que será realmente inolvidable. Una página de oro escrita en el libro de sus vidas. Las chicas vivirán sus primeros Panamericanos en natación artística, acompañadas por la histórica entrenadora Mónica López, que fue la mano detrás de unas tales Etel y Sofía Sánchez. Palabras mayores.

L: Nuestras expectativas tienen que ver con dar siempre lo mejor. Estamos muy contentas con el rendimiento en estos últimos días. Realmente no vamos a apuntar a ningún puesto porque el cambio de reglamento reciente hizo que sea todo muy poco predecible. Pero sí queremos dejar a Argentina lo más alto posible. Nos vamos a reencontrar con gente que conocemos, con amigos de otros países. Estamos felices de vivir nuestro debut en Panamericanos con nuestra entrenadora Mónica López.

T: Queremos poder disfrutar la experiencia de nuestros primeros Panamericanos. Va a ser increíble llegar a compartir la Villa Olímpica junto a toda la delegación argentina.

¿Cómo se están preparando?

L: Estos últimos entrenamientos estamos dando todo para llegar de la mejor manera. Hay poca carga pero mucha intensidad. También estamos haciendo mucha kinesiología porque se siente el cansancio.

T: Además del entrenamiento en el agua, hacemos gimnasio y flexibilidad, trabajo de fuerza y musculación, con el objetivo de estar más fuertes y precisas en el agua.

¿Van a cambiar las rutinas respecto a lo que presentaron en los últimos torneos?

L: La temática nueva de la rutina técnica es con música disco y la del dúo libre sigue siendo la de violines. Cambiamos mucho la dificultad. Este último tiempo trabajamos la ejecución, siempre revisando el reglamento. Del tema de declarar la coreografía se está encargando Mónica (López), así que ya estamos con los últimos arreglos antes del debut.

T: Este año arrancamos en marzo con una serie mundial en Canadá y en julio nos fuimos al Mundial de Fukuoka (Japón), donde presentamos una rutina técnica que es distinta a la que vamos a presentar ahora en los Panamericanos, en la que habrá música y temática nueva. En la rutina libre vamos a mantener la temática pero le agregamos todavía más dificultad.

¿Algún mensaje antes de irse a los Panamericanos, sobre todo a quienes las bancan diariamente en este camino que eligieron?

L: Queremos agradecer por darnos el lugar de hacer más reconocido nuestro deporte. Estamos muy contentas de ir a los Juegos Panamericanos y queremos dejar al país bien alto. Le quiero agradecer mucho a mi familia que me acompaña siempre y me banca en este proceso, en este último tirón. Y para mis compañeros y compañeras de la facultad, que me dan una mano para rendir las materias antes de competir. Acompañennos en estos Juegos Panamericanos que van a ser una locura.

T: Yo también quiero agradecer por el espacio para visibilizar esto. A mi familia, compañeras del club, a Gimnasia y Esgrima por brindarnos las instalaciones para entrenar y por apoyarnos siempre.