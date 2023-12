Luis Suárez se despidió de Gremio y se acerca a Inter Miami para jugar con Messi

Pese a los intentos de Gremio para retenerlo, Suárez ya tiene decidido "bajar la intensidad" y su futuro está en Inter Miami junto a Messi, según la prensa internacional. "Creo que me gané el derecho de poder decidir donde puedo ir a jugar", expresó Suárez en declaraciones a la radio Sport 890 de Uruguay.

"Antes de cada partido me tomo tres pastillas a la noche, otra a la mañana y antes del partido me inyecto un analgésico", contó el delantero que lleva 15 goles y 11 asistencias en 32 partidos del Brasileirao.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGremio%2Fstatus%2F1731504926042304883&partner=&hide_thread=false Único plano possível para o fim desta noite de domingo do @LuisSuarez9 :

maratona de gols do Gênio. pic.twitter.com/RoMHunmrZs — Grêmio FBPA (@Gremio) December 4, 2023

El máximo goleador del seleccionado uruguayo volvió para la última doble fecha del año y tuvo su primer encuentro con Marcelo Bielsa. "Me dijo que en cinco minutos agarré un concepto que a otros le puede costar más entrenamientos", contó.

Luego, el ex Barcelona y Atlético de Madrid se refirió a su reencuentro con Lionel Messi luego del triunfo celeste en La Bombonera. "Estuve un rato hablando de lo que había pasado, pero no pasó a mayores. Nos reímos y después no hablamos tanto del partido", dijo en relación a los cruces con Mathías Olivera y Manuel Ugarte.

La despedida definitiva de Suárez como jugador de Gremio será este miércoles contra Fluminense, en Río de Janeiro, por la última fecha del campeonato.