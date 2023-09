Luis D'Elía sorprendió con una fuerte crítica contra Messi

Luis D'Elía, ex dirigente de los movimientos sociales y ahora candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, generó una fuerte polémica al cuestionar con dureza a Lionel Messi por no haber cantado el Himno Nacional en la previa del partido que este jueves disputaron los seleccionados de Argentina y Ecuador por las eliminatorias sudamericanas en el estadio de River. “Nos duele en el alma ver que el máximo ídolo del fútbol argentino Lionel Messi no solo es empleado de la mafia de los Mas Canosa en Miami sino que además hace un socarrón silencio a la hora de cantar el Himno Nacional. D10S desde el cielo lo perdone", fue el polémico mensaje que publicó en su cuenta de la red social X (ex Twitter).