¿Lovera por Carrizo?

Todavía no es oficial quién será el reemplazante del suspendido Federico Carrizo para jugar la semifinal de la Copa Argentina ante Temperley. Pero Maximiliano Lovera es el principal candidato a ocupar el callejón izquierdo el próximo domingo en el estadio cordobés Mario Kempes. Al menos así figura en el borrador táctico del Patón Bauza. El entrenador de Central aguardará, además, la recuperación de algunos soldados (ver aparte) para probar en campo el once ideal que tiene en mente para ver si consigue insertarse en la final.

Pachi Carrizo fue expulsado en cancha de Arsenal mientras jugaba el clásico contra Newell's. En ese instante no se dimensionó el real problema que le causó al canalla, ya que es una pieza que venía engranando bien en el sistema y tenía cierto protagonismo.

Aunque ahora será Bauza quien deberá ver muy bien las cartas que tiene en sus grandes manos para poner sobre la mesa del Kempes cuando sea momento de enfrentar al gasolero. Nombres tiene, y varios. Pero sólo uno terminará entre los titulares el domingo a la tarde.

En la previa es Maxi Lovera quien cuenta con cierta ventaja en el universo de las posibilidades. El formoseño deberá ganarse el puesto en las prácticas. Pero es el primer apuntando por DT para suplir al cordobés. Tan es así que incluso el entrenador piensa ubicarlo de lleno en la banda izquierda. Eso indica también que no tiene planificado reubicar a Camacho. El uruguayo seguirá por derecha. Al menos así está pactado en la actualidad.

¿Y el pibe Rivas? Por ahora no entra en la consideración. Al menos para este particular encuentro. Eso no indica que termine apareciendo en los posibles concentrados. Joaquín Pereyra y Andrés Lioi corren detrás de Lovera. Al menos hasta que sea el turno de hacer fútbol y ver cómo responde a las exigencias tácticas que ordenará el entrenador.