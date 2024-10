Los socios de Newell's se reúnen en una nueva asamblea extraordinaria

Once días después de la primera convocatoria, que fue suspendida por la comisión directiva debido a que el 27 de septiembre Newell's visitó a Deportivo Riestra en condición de visitante, la dirigencia conducirá la asamblea extraordinaria que se realizará este martes para que los socios Leprosos conozcan la situación económica y financiera de la institución.

En dicha reunión, Cardozo leyó el balance notándose claramente que no es el que toma decisiones. Y allí informó que el pasivo es de casi 20 millones de dólares, que las deudas alcanzarían los 17 millones de dólares y que de esa deuda 11 millones son en moneda extranjera. Cabe destacar que en este balance no ingresará la venta de Brian Aguirre a Boca, ya que se realizó después del 30 de junio, fecha límite de análisis del período 2023/24.

Otro de los temas que se especificará es el nuevo contrato con la marca Aifit. En la negociación, la institución cedió el manejo de la tienda oficial, es decir dejó de percibir 370 millones de pesos de mercadería que tenía el club para vender a cambio de que la marca se haga cargo en parte de la construcción de la nueva bandeja. El aporte es de U$S 1.400.000 y ya desembolsaron U$S 900.000.

En el balance no estará la deuda por los terrenos de Bella Vista, ya que no tienen la posesión sino un comodato para el uso del terreno. Según lo expresado por el tesorero en esa reunión, faltaría abonar una sola cuota de U$S 367.500. Sí figurará un fuerte aumento en los sueldos de los jugadores, casi un 50% más que el año pasado.

En definitiva, el socio Leproso se encontrará con un déficit operativo que ronda los U$S 500.000 por mes (cerca de 6 millones de dólares al año). El estatuto del club determina en su artículo 20 que podrán participar "los socios vitalicios y activos que tengan 21 años, tres años de antigüedad como socios y se encuentren al día en el pago de las cuotas sociales".

Orden del día

1) Motivos que dieron lugar a la convocatoria de la presente asamblea extraordinaria de asociados en el plazo establecido.

2) Elección de las autoridades de la asamblea (art. 19 del estatuto).

3) Designación de dos asociados a los fines de firmar el acta de la asamblea.

4) Autorización de transferencia del automotor Renault Logan Life 1.6, cuyo número de dominio es el AG412BS.

5) Lectura del informe de la comisión fiscalizadora.

6) Lectura y consideración de la memoria y balance general del ejercicio finalizado que va desde el 1° de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.