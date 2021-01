Los remiendos canallas del Kily

Almada.jpg Almada se lesionó y Central debió rearmarse. Héctor Rio / La Capital

En condiciones normales, Bottinelli hubiese estado adentro y Almada y Novaretti en el banco como opciones de recambio, pero el hecho de haber tenido que aislar a ambos defensores un día antes del partido al Kily se le desestructuró el armado del plantel, también porque decidió no agregar ningún otro jugador (a la fuerza hubieran tenido que ser algunos juveniles de la reserva). El Kily la piloteó bien y se inclinó por las posibilidades más cercanas a la lógica. También por la buena predisposición de quienes tuvieron que sacrificarse para cumplir una función que no es la que más conocen, especialmente Rinaudo.

Rinaudo llegó a la 5ª amarilla

Fabián Rinaudo sumó ayer la quinta tarjeta amarilla y no podrá estar presente cuando Central visite a Lanús. No obstante, en Central averiguarán bien en AFA, ya que en un momento se habló de que la acumulación de amarillas no iban a correr, aunque en los últimos boletines aparecieron futbolistas suspendidos. Así, Rinaudo deberá descansar cuando el canalla viaje al sur.