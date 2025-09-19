Los hinchas de un equipo de primera se pusieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Los hinchas de Alsosivi están enojados con los jugadores y fueron a planteárselo cara a cara al director técnico y el presidente del club.

El fútbol argentino es muy competitivo y todos los hinchas exigen lo máximo a sus equipos. Algunas para que peleen títulos, otras para que le ganen a determinados rivales y algunas más para que sus equipos no se vayan al descenso. Y la tensión con jugadores y cuerpos técnicos es constante.

Aldosivi, que subió a primera división este año, está último en ambas tablas: la anual y la de los promedios, razón por la cual hoy estaría bajando a la Primera Nacional. Al equipo le quedan solo ocho partidos para salvarse, pero la campaña es muy mala y hoy por hoy parece un objetivo difícil.

En ese marco, este jueves los hinchas del equipo fueron al predio donde entrena Aldosivi en Mar del Plata para exigirle al plantel que se salve del descenso. Y esa situación puso cara a cara a los fanáticos con el director técnico, Guillermo Farré, y con los directivos del club, entre ellos el presidente del club, Hernán Tillous.

Hinchas que fueron a "apoyar" pero terminaron apretando

Los hinchas dijeron que se habían reunido para apoyar al plantel, pero la situación se puso muy tensa. Los fanáticos exigieron que los referentes del plantel den la cara y le pidieron a Farré que "jueguen los que están mejor", dando a entender que varios titulares no están a la altura.

A principios de año, con el Tiburón recién ascendido, el público ya se expresaba en las tribunas del Estadio José María Minella con el famoso cántico "jugadores, la c... de su madre". Pero la situación no está tensa solo con los jugadores: también hay internas en la barra y este año hubo situaciones violentas, incluido un apuñalamiento en una tribuna durante un partido.

Aldosivi visitará este sábado 20 de septiembre a Tigre por la novena jornada del Torneo Clausura. Farré, el técnico, fue un emblemático jugador de Central Córdoba de Rosario y también pasó por Belgrano y Sarmiento, equipos que además dirigió una vez que se convirtió en entrenador. En el equipo marplatense asumió hace muy poco y hasta ahora dirigió un solo partido.