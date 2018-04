El técnico de Newell's Old Boys, Omar de Felippe, dijo que "los chicos hicieron un gran partido" ante Talleres, y que el triunfo fue "justo y merecido". También dijo que "no servían los lamentos" tras la derrota con Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana aunque destacó: "De lo de Brasil tenemos que aprender".

"Después de lo de Brasil es muy importante este triunfo, sabíamos que enfrentábamos a un rival de jerarquía, que hace mucho están juntos, que saben a qué juegan. Creo que los chicos hicieron un muy buen partido aunque muchos estaban muy cansados, pero metieron todo lo que tenían que meter y el triunfo fue muy justo y merecido", sostuve De Felippe en la conferencia de prensa posterior a Newell's 2-Talleres 1.

Destacó que Talleres "tiene jugadores de mucha jerarquía, pero en el entretiempo tratamos de salir de la polémica, enfocarnos en el funcionamiento y seguir jugando".

Sobre la polémica en torno a la jugada previa al gol del equipo cordobés y en torno al árbitro Patricio Loustau, el DT afirmó que se trata de "un gran árbitro. Casi tengo una amistad con él y nunca perdimos los estribos en el partido, es un gran árbitro y si hubiésemos empatado hubiera dicho lo mismo", sostuvo, para reafirmar que en el entretiempo lo que pidió fue que sus jugadores "se apartaran de la polémica" y se dedicaran a jugar.

Dijo que el chico Jerónimo Cacciabue "hace rato que viene demostrando que tiene muchas ganas de jugar, presta mucha atención, entrena al 100%, y hoy aprovechó la oportunidad no sólo por el gol sino por la actitud que mostró en el partido".

"Como a todo chico hay que decirle que siga manteniendo la humildad, que esto recién empieza", sostuvo.

Además remarcó que Luís Leal "venía con una cicatriz de una lesión vieja y hoy se resintió. Lo cuidamos en Brasil, hoy nos dijo que estaba para juagr y lamentablemente le pasó esto", y recién con los estudios de mañana tendremos certezas de cuál es el grado de la lesión".

Añadió sobre la formación que Joaquín Torres "vino con un inconveniente de Brasil, no estaba seguro, no entrenó", mientras que Víctor Figueroa le aporta al equipo "la experiencia en el manejo de la pelota, de afuera para adentro podía lastimar".

Puntualizó que "hay 28 jugadores que tienen que estar preparados porque les va a tocar jugar a la mayoría. Lesionados va a haber siempre, se juega a una alta intensidad, pero hay chicos que creen en sus condiciones y están aprovechando su oportunidad".

Finalmente, el técnico recordó que ante Paranaense Newell's no jugó bien. "No hicimos un buen partido, fue una noche malísima en todo aspecto. Pero no servía lamentarnos y nos centramos en este partido. Aunque les dije una sola cosa muy clara: de lo de Brasil tenemos que aprender, el cuerpo técnico y también los jugadores", concluyó.