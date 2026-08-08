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Los 25 concentrados de Newell's para el partido ante Defensa y el parte médico de Cóccaro y Goitea

El plantel viajó este sábado con los retornos de Gómez Mattar, Rodrigo Herrera y Martín Ortega. Coccaro tiene una sobrecarga y Goitea será operado de una hernia

8 de agosto 2026 · 19:18hs
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Rodrigo Herrera tiene su primera citación en Newells desde que se esguinzó el codo. 

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Rodrigo Herrera tiene su primera citación en Newell's desde que se esguinzó el codo.  

El plantel de Newell's viajó este sábado hacia Buenos Aires con 25 futbolistas, para el partido contra Defensa y Justicia. Entre los citados no están Matías Cóccaro y Nicolás Goitea, con una sobrecarga muscular y una hernia inguinal, respectivamente.

En cambio, tras recuperarse de distintas lesiones, reaparecen Jerónimo Gómez Mattar y Rodrigo Herrera.

Además fue convocado por primera vez el zaguero juvenil Néstor Boretto, que llevará el número 13.

A través de sus redes sociales, Newell's dio a conocer un parte médico sobre los motivos de las ausencias de Cóccaro y Goitea.

Acerca del zaguero, el club informó que "será sometido a una intervención quirúrgica el próximo lunes por una hernia inguinal".

Con respecto a Cóccaro, precisó que "fue preservado por una sobrecarga".

Los reemplazantes de Cóccaro y Goitea

El lógico sustituto de Cóccaro para jugar por la 4ª fecha del Clausura es Juan Ignacio Ramírez. El Colo fue quien lo reemplazó en los segundos tiempos de todos los partidos disputados en el torneo.

La pareja de zagueros contra Boca fue de Lautaro Giannetti y Goitea. Con este último descartado, la opción es que ingrese Bruno Cabrera, titular en las dos primeras fechas.

>> Leer más: Newell's y la maldición de las lesiones: Kudelka pierde a un defensor que jugó contra Boca

La buena noticia es la reaparición de Jerónimo Gómez Mattar, tras una distensión, y Rodrigo Herrera, recuperado de una esguince de codo.

Tal cual sucedió en la fecha pasada, fueron citados los dos últimos jugadores incorporados, Mateo García y Lucas Gómez.

La probable formación de Newell's: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; David Sotelo o Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Juan Ignacio Ramírez.

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