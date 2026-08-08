Rugby: Los Pumas, con muchas caras nuevas, cayeron ante los Springboks en Vélez

Hubo una gran entrega y buenas señales en Los Pumas, sobre todo en defensa, pero no pudieron ante la jerarquía del rival y perdieron 17 a 10

Los Pumas estuvieron muy cerca de poder igualar un partido muy exigente ante Sudáfrica.

Los Pumas dejaron todo hasta el final. Hubo una entrega notable, sobre todo en defensa, pero cayeron 17 a 10, en un test match frente a Sudáfrica, que se desarrolló en el estadio José Amalfitani de Vélez, con arbitraje del inglés Christophe Ridley.

Con muchos cambios y ausencias de los dos lados , el entrenador del equipo nacional, Felipe Contepomi, determinó darles descanso a la mayoría de los rugbiers que juegan en Francia e hizo debutar de arranque al pilar tucumano Francisco Moreno.

Eso le permitió a muchas caras nuevas poder mostrarse y debutar en el elenco albiceleste ante un aversario de grueso calibre.

En tanto, en los Springboks en relación a los que venían de vencer a Gales, el técnico Rassie Erasmus dispuso de 13 modificaciones, donde se destacan varios regresos de peso. En el 15 inicial sólo siguieron Cobus Reinach y Aphelele Fassi.

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Un duelo intenso

El partido empezó con un penal de Santiago Carreras que puso arriba al local, pero rápidamente igualó la visita con otro envío de Sacha Feinberg-Mngomezulu.

A los 8', Argentina se puso en ventaja con un try de Benjamín Grondona, el primero con esta camiseta, que encontró un hueco en la defensa, después de una apertura tras un line pegado al ingoal rival.

A los 20', un drop de muy lejos de Feinberg-Mngomezulu dio en el horizontal de la hache y el rebote favoreció a los dueños de casa.

Los Pumas dieron dura lucha en defensa. A puro corazón, estuvieron muy atentos y con mucho tackle trataron de zafar cuando Sudáfrica estuvo cerca de anotar.

También, en esos pasajes, usaron mucho los kicks posicionales para jugar en terreno adversario y pasarle la presión y las obligaciones a ellos con muchos metros por recorrer.

Sólo al final de esa etapa, a los 39', hubo una falla en la marca que le permitió a Edwill van der Merwe sobrar y superar por su punta a todos y apoyar debajo de los palos. Así, los Springboks equilibaron la balanza y el entretiempo llegó con un 10 a 10 en el tanteador.

Argentina dio todo

En el inicio del complemento, a los 45', Carreras no tuvo suerte y estrelló un penal en el palo izquierdo. El trámite del duelo continuaba siendo muy intenso.

A los 51', Argentina evitó un try que parecía inminente. Los jugadores seguían demostrando una gran determinación y coraje al servicio de contener los embates del rival.

A los 56', un try de la visita se anuló por knock on anterior. Los Pumas resistían, pero Sudáfrica seguía merodeando muy cerca de la anotación.

Y ante tanta insistencia, a la tercera chance clara, pudieron marcar. Así, a los 62', el octavo Cameron Hanekom apoyó con el empuje de un scrum que se metió en el ingoal local.

En los minutos de cierre, el conjunto nacional estuvo cerca, muy cerca de igualar, pero a Matías Moroni sele cayó para adelante y se evaporaron las chances. Hubiera sido un digno final para el espíritu batallador que mostraron estos Pumas.

Las formaciones

Los Pumas alinearon a Boris Wenger (58' Mayco Vivas), Ignacio Ruiz (64' Leonel Oviedo), y Francisco Moreno (ET Tomás Rapetti); Guido Petti y Tomás Lavanini (ET Efraín Elías); Pablo Matera (c), Benjamín Grondona (49' Juan Penoucos), y Joaquín Moro (64' Juan Martín Scelzo); Simón Benítez Cruz (58' Agustín Moyano), y Santiago Carreras; Ignacio Mendy (58' Matías Moroni), Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, y Gerónimo Prisciantelli.

Por su parte, los Springboks iniciaron con Boan Venter, Johan Grobbelaar y Thomas du Toit; Eben Etzebeth y Lood de Jager; Siya Kolisi (c), Elrigh Louw y Cameron Hanekom; Cobus Reinach y Sacha Feinberg-Mngomezulu; Ethan Hooker, Andre Esterhuizen, Canan Moodie, Edwill van der Merwe, y Aphelele Fassi.

Síntesis:

Primer tiempo: 2' penal de Carreras (LP); 5' penal del Sacha Feinberg-Mngomezulu (S); 8' gol de Carreras (LP) por try de Benjamín Grondona; y 39' gol de Feinberg-Mngomezulu (S) por try de Edwill van der Merwe.

Segundo tiempo: 62' gol de Handre Pollard (S) por try de Cameron Hanekom.

Resultado final: Los Pumas 10 - Sudáfrica 17.