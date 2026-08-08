La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: Los Pumas, con muchas caras nuevas, cayeron ante los Springboks en Vélez

Hubo una gran entrega y buenas señales en Los Pumas, sobre todo en defensa, pero no pudieron ante la jerarquía del rival y perdieron 17 a 10

8 de agosto 2026 · 18:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los Pumas estuvieron muy cerca de poder igualar un partido muy exigente ante Sudáfrica.

ESPN

Los Pumas estuvieron muy cerca de poder igualar un partido muy exigente ante Sudáfrica.

Los Pumas dejaron todo hasta el final. Hubo una entrega notable, sobre todo en defensa, pero cayeron 17 a 10, en un test match frente a Sudáfrica, que se desarrolló en el estadio José Amalfitani de Vélez, con arbitraje del inglés Christophe Ridley.

Con muchos cambios y ausencias de los dos lados, el entrenador del equipo nacional, Felipe Contepomi, determinó darles descanso a la mayoría de los rugbiers que juegan en Francia e hizo debutar de arranque al pilar tucumano Francisco Moreno.

Eso le permitió a muchas caras nuevas poder mostrarse y debutar en el elenco albiceleste ante un aversario de grueso calibre.

En tanto, en los Springboks en relación a los que venían de vencer a Gales, el técnico Rassie Erasmus dispuso de 13 modificaciones, donde se destacan varios regresos de peso. En el 15 inicial sólo siguieron Cobus Reinach y Aphelele Fassi.

Leer más: Los Pumas se enfrentan a Sudáfrica en un durísimo test match, con ausencias y un debut

Un duelo intenso

El partido empezó con un penal de Santiago Carreras que puso arriba al local, pero rápidamente igualó la visita con otro envío de Sacha Feinberg-Mngomezulu.

A los 8', Argentina se puso en ventaja con un try de Benjamín Grondona, el primero con esta camiseta, que encontró un hueco en la defensa, después de una apertura tras un line pegado al ingoal rival.

A los 20', un drop de muy lejos de Feinberg-Mngomezulu dio en el horizontal de la hache y el rebote favoreció a los dueños de casa.

Los Pumas dieron dura lucha en defensa. A puro corazón, estuvieron muy atentos y con mucho tackle trataron de zafar cuando Sudáfrica estuvo cerca de anotar.

También, en esos pasajes, usaron mucho los kicks posicionales para jugar en terreno adversario y pasarle la presión y las obligaciones a ellos con muchos metros por recorrer.

Sólo al final de esa etapa, a los 39', hubo una falla en la marca que le permitió a Edwill van der Merwe sobrar y superar por su punta a todos y apoyar debajo de los palos. Así, los Springboks equilibaron la balanza y el entretiempo llegó con un 10 a 10 en el tanteador.

Argentina dio todo

En el inicio del complemento, a los 45', Carreras no tuvo suerte y estrelló un penal en el palo izquierdo. El trámite del duelo continuaba siendo muy intenso.

A los 51', Argentina evitó un try que parecía inminente. Los jugadores seguían demostrando una gran determinación y coraje al servicio de contener los embates del rival.

A los 56', un try de la visita se anuló por knock on anterior. Los Pumas resistían, pero Sudáfrica seguía merodeando muy cerca de la anotación.

Y ante tanta insistencia, a la tercera chance clara, pudieron marcar. Así, a los 62', el octavo Cameron Hanekom apoyó con el empuje de un scrum que se metió en el ingoal local.

En los minutos de cierre, el conjunto nacional estuvo cerca, muy cerca de igualar, pero a Matías Moroni sele cayó para adelante y se evaporaron las chances. Hubiera sido un digno final para el espíritu batallador que mostraron estos Pumas.

Las formaciones

Los Pumas alinearon a Boris Wenger (58' Mayco Vivas), Ignacio Ruiz (64' Leonel Oviedo), y Francisco Moreno (ET Tomás Rapetti); Guido Petti y Tomás Lavanini (ET Efraín Elías); Pablo Matera (c), Benjamín Grondona (49' Juan Penoucos), y Joaquín Moro (64' Juan Martín Scelzo); Simón Benítez Cruz (58' Agustín Moyano), y Santiago Carreras; Ignacio Mendy (58' Matías Moroni), Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, y Gerónimo Prisciantelli.

Por su parte, los Springboks iniciaron con Boan Venter, Johan Grobbelaar y Thomas du Toit; Eben Etzebeth y Lood de Jager; Siya Kolisi (c), Elrigh Louw y Cameron Hanekom; Cobus Reinach y Sacha Feinberg-Mngomezulu; Ethan Hooker, Andre Esterhuizen, Canan Moodie, Edwill van der Merwe, y Aphelele Fassi.

Síntesis:

Primer tiempo: 2' penal de Carreras (LP); 5' penal del Sacha Feinberg-Mngomezulu (S); 8' gol de Carreras (LP) por try de Benjamín Grondona; y 39' gol de Feinberg-Mngomezulu (S) por try de Edwill van der Merwe.

Segundo tiempo: 62' gol de Handre Pollard (S) por try de Cameron Hanekom.

Resultado final: Los Pumas 10 - Sudáfrica 17.

Noticias relacionadas
Jero Fernández Bobbio, un apasionado del rugby, y su mamá 

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Jockey Club Rosario ganó y terminó como primero de la Zona 3.

El rugby del Litoral infla el pecho: aportó la mitad de los cuartofinalistas del Torneo del Interior

Agustín Ferreyra y Alejo Vicentin habían ido a Coronda antes del choque.

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

GER enfrenta a Marista en un verdadero mata mata. El mens sana buscará sellar su clasificación a cuartos de final del Torneo del Interior de visitante.

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior

Ver comentarios

Las más leídas

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: Abrazo gigante, jefe

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: "Abrazo gigante, jefe"

Lo último

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias

Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

El legado de Jorge Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos

El padre de Leo murió a los 68 años. El fallecimiento desencadenó una oleada de mensajes de afecto y consuelo al capitán de la selección argentina

El legado de Jorge Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos

Por Jorge Salum
Tras la muerte de Jorge Messi, Javier Milei reivindicó la figura del crack rosarino
Política

Tras la muerte de Jorge Messi, Javier Milei reivindicó la figura del crack rosarino

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva
Ovación

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio
La Ciudad

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

El amor de Lionel Messi por su padre en la primera entrevista en La Capital
Ovación

El amor de Lionel Messi por su padre en la primera entrevista en La Capital

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: Abrazo gigante, jefe
La Ciudad

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: "Abrazo gigante, jefe"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: Abrazo gigante, jefe

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: "Abrazo gigante, jefe"

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Ovación
Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias
Ovación

Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias

Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias

Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias

El legado de Jorge Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos

El legado de Jorge Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos

Los 25 concentrados de Newells para el partido ante Defensa y el parte médico de Cóccaro y Goitea

Los 25 concentrados de Newell's para el partido ante Defensa y el parte médico de Cóccaro y Goitea

Policiales
Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro
Policiales

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

La Ciudad
Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste
La ciudad

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste

Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: Abrazo gigante, jefe

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: "Abrazo gigante, jefe"

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Rosario tiene más trabajo en blanco que el resto del país, pero el cuentapropismo crece
La Ciudad

Rosario tiene más trabajo en blanco que el resto del país, pero el cuentapropismo crece

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir paz, pan y trabajo

Por Matías Petisce
La Ciudad

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir "paz, pan y trabajo"

Hay una matriz de destrucción: la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo
Economía

"Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley
La Ciudad

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley

El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas
Policiales

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón
Policiales

Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón

Alarma por un incendio junto al edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria
Política

Alarma por un incendio junto al edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

Antes de la asunción en Colombia, Milei se reunió con Felipe VI y Abelardo de la Espriella
Política

Antes de la asunción en Colombia, Milei se reunió con Felipe VI y Abelardo de la Espriella

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video se haga viral por lo bueno
Política

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video "se haga viral por lo bueno"

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad
La Ciudad

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo
La Ciudad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Condenaron a un hincha de Newells por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas
Policiales

Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo
Policiales

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero
Policiales

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela
La Ciudad

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama