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Newell's pierde a otro de los titulares antes de viajar a Florencio Varela

A la baja de Nicolás Goitea, se agregó la de otro futbolista importante del conjunto rojinegro que este domingo jugará ante Defensa y Justicia

8 de agosto 2026 · 15:40hs
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Frank Kudelka tuvo otro inconveniente para armar la formación de Newells.

Leonardo Vincenti / La Capital

Frank Kudelka tuvo otro inconveniente para armar la formación de Newell's.

Otro futbolista de Newell's quedó descartado para el partido del domingo contra Defensa y Justicia en Florencio Varela. A la baja por lesión de Nicolás Goitea se agregó Matías Cóccaro. El centrodelantero no se recuperó por completo de la contractura en el isquiotibial izquierdo que lo obligó a dejar la cancha la fecha pasada contra Boca.

El optimismo que existía durante la semana con respecto a la recuperación del delantero uruguayo se hizo añicos al comprobarse que no se encuentra en plenitud física.

En consecuencia, no viajó este sábado con el plantel que permanecerá concentrado a la espera del compromiso en Florencio Varela.

Cóccaro celebra su gol en el 1 a 1 parcial de Newell's ante Boca. Dejaría la cancha con una contractura.

Cóccaro celebra su gol en el 1 a 1 parcial de Newell's ante Boca. Dejaría la cancha con una contractura.

Su ausencia es sensible por lo que representa Cóccaro para el equipo y porque es el goleador rojinegro en las tres primeras fechas del torneo, con 2 conquistas, contra Boca (2-2) y Talleres (1-0), de penal.

El Colo Ramírez, reemplazante natural

El lógico sustituto de Cóccaro para jugar por la 4ª fecha del Clausura es Juan Ignacio Ramírez. El Colo fue quien lo reemplazó en los segundos tiempos de todos los partidos disputados en el torneo.

El Colo Ramírez jugó en las tres primeras fechas ingresando desde el banco.

El Colo Ramírez jugó en las tres primeras fechas ingresando desde el banco.

Frank Kudelka se encontró también con el problema de que no contará con Goitea. Todavía no se confirmó, pero el zaguero tendría una hernia inguinal que le demandará un mínimo de cuatro semanas de inactividad, previa intervención quirúrgica.

El entrenador tampoco dispone de Oscar Salomón, afectado por una lesión muscular de la que tampoco se precisó de qué se trata.

>> Leer más: Newell's despidió a Jorge Messi con un mensaje conmovedor: "Visión, rigor y afecto"

La pareja de zagueros contra Boca fue de Lautaro Giannetti y Goitea. Con este último descartado, la opción es que ingrese Bruno Cabrera, titular en las dos primeras fechas.

La racha negra en Florencio Varela

Newell's visitará a Defensa y Justicia, con una racha nega en Florencio Varela. Perdió 7 de los 8 partidos que jugó de visitante. En el único encuentro que no sufrió una derrota, solo empató. Igualó 1 a 1, en 2025.

El gol de Newell's en ese partido, señalado por Jherson Mosquera, fue el único tanto de la Lepra en todas las veces que se presentó en la cancha del Halcón de Varela.

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Aunque falta el parte médico, Nicolás Goitea se sumó a la larga lista de lesionados en Newells.

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