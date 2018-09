No creo que en este momento esté pasando mucho el tema del clásico por la cabeza en los jugadores de Central. Más, por la posición encumbrada que ocupa en el campeonato, el equipo tiene mucho que pensar en el partido que viene. Más adelante vendrá el duelo de Copa Argentina con Almagro y el clásico depende de ganar esa llave. Está claro que uno siempre piensa en lo que puede venir porque el clásico es muy importante. Pero creo que ahora las fechas de la Superliga son una prioridad y el plantel estará pendiente de eso. Lo más lógico es el paso a paso. No creo que ahora estén enfocados en el clásico. El Patón les dará tranquilidad a los jugadores para que se enfoquen en Defensa y Justicia. En caso de que se juegue el clásico es importante que haya público. Ojalá que puedan asistir las dos parcialidades, que es más lindo para todos. Para Central representaría mucho avanzar porque es una copa que otorga un cupo en la Libertadores. Por eso de haber clásico sería un partido más importante que un clásico por el campeonato porque es eliminatorio y no se pueden cometer errores. Es obvio que se jugarían muchas cosas. Si Central pasa a Almagro la mente estará puesta en este partido, pero todavía falta para eso.

Claro como cuando juega. "Me gustaría agarrar la pelota un poco más adelante, pero se hace difícil jugar ahí", dijo el diez.