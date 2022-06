Lionel Scaloni se sorprendió y quedó descolocado ante una insólita pregunta

En la previa al partido entre Argentina e Italia le hicieron una consulta bastante particular al técnico de la selección. Cuál fue su respuesta

La cara lo dice todo. "Felicitaciones. No sabría qué decir porque esto es fútbol pero… ¿70 años?. La felicito desde acá, desde el lugar que me toca”, contestó Scaloni.

Todo se desarrollaba con normalidad y el enfoque de las consultas se orientaba -lógicamente- al encuentro que acapara la atención de gran parte del mundo. Hasta que un periodista tomó la palabra y mencionó que esta semana se cumplen 70 años desde que la reina Isabel de Gran Bretaña asumió en el trono y le preguntó al técnico oriundo de Pujato si le gustaría mandar algún tipo de mensaje de felicitación, no sin antes mencionar ser consciente de “las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido”.

“Claro que sí. Por qué no. Felicitaciones. No sabría qué decir porque esto es fútbol pero… ¿70 años? La felicito desde acá, desde el lugar que me toca”, contestó el técnico de manera contundente y respetuosa, pero sorprendido por la consulta.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1531699240384208901 ¿Sorprendido? Atención a la pregunta para Scaloni en la previa de la #Finalissima... pic.twitter.com/nNvxrgGrVB — SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2022

La conferencia del entrenador se dio en la sala de Wembley, poco antes del último entrenamiento de la selección y de cara a la Finalissima que enfrentará, a las 15.45, a los dos campeones continentales, el de la Conmebol contra el de la Uefa.