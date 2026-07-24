La Capital | Ovación | Almirón

Almirón luego de la derrota de Central ante Belgrano: "Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien"

Tras el debut en el Clausura, el entrenador canalla analizó el rendimiento del equipo en Córdoba, donde destacó una "mejora" en el desarrollo del encuentro

24 de julio 2026 · 08:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jorge Almirón durante el debut de Central ante Belgrano por el torneo Clausura

Foto: Héctor Río / La Capital

Jorge Almirón durante el debut de Central ante Belgrano por el torneo Clausura

Central perdió 2-1 ante Belgrano en el debut del Torneo Clausura 2026 y Jorge Almirón analizó el rendimiento de su equipo tras el encuentro disputado en el Gigante de Alberdi. El entrenador consideró que el Canalla "mejoró en el segundo tiempo" y sostuvo que "el empate habría sido el resultado más justo".

“Da bronca la derrota. En el primer tiempo ellos jugaron mejor y el segundo fue todo nuestro. Yo sentía que se podía ganar. La última fue una jugada evitable. Es una dura derrota, pero el equipo tuvo buenos momentos", expresó Almirón en conferencia de prensa.

El conjunto rosarino sufrió durante la primera parte ante el campeón del Torneo Apertura. Sin embargo, reaccionó en el complemento, empató de manera transitoria con un gol de Julián Fernández y generó varias situaciones para quedarse con la victoria. Belgrano, no obstante, marcó el 2-1 en el tramo final y se quedó con los tres puntos.

¿Qué dijo Almirón sobre la derrota de Central ante Belgrano?

El entrenador auriazul valoró la evolución que mostró durante el encuentro: "Más allá de que fue ante un rival fuerte, no sentí que el equipo necesitara cambios. Es el primer partido oficial y cuando se pierde siempre es difícil analizar. El empate era lo más justo. Fuimos evolucionando y mejorando. Da bronca el resultado, el juego no me dejó satisfecho, pero el equipo lo hizo bien".

Almirón también marcó las diferencias entre los dos tiempos: "Creo que en el segundo tiempo nos soltamos y mejoramos. En el primero estuvimos muy acelerados, perdimos pases fáciles y eso el rival, con buenos jugadores, lo aprovechó".

>> Leer más: El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El técnico de Central también destacó la propuesta de su equipo y el rendimiento del rival: "Rescato la intención de jugar. El equipo fue mejorando. Belgrano tiene buenos jugadores y mucha precisión. Manejaron los tiempos y los espacios en el primer tiempo. Mejoramos en el segundo tiempo y el arquero de Belgrano fue figura. Nos hacen el gol cuando mejor estábamos".

"Esto recién empieza y tenemos muchos partidos por delante", concluyó el técnico canalla.

Con el objetivo de reponerse rápidamente, Central se enfrentará a Racing el próximo martes 28 de julio, desde las 21.15, en el Gigante de Arroyito.

Noticias relacionadas
Jorge Almirón ya trabaja sobre el equipo que pondrá en cancha el jueves, cuando Central inicie su carrera en el Clausura.

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

Jorge Almirón tiene la base del semestre pasado, pero aguarda por la llegada de algunos refuerzos más en Central.

Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos buscan acelerarse las negociaciones

Marco Ruben, en el último amistoso de Central ante Unión. Tiene chances de arrancar de titular.

Central: Almirón prueba con la base de siempre y Marco Ruben asoma con chances

Newells recibirá a Talleres en la primera fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Newells debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Lo último

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Test drive day en Rosario: el Renault Boreal recorrerá las calles de la ciudad

Test drive day en Rosario: el Renault Boreal recorrerá las calles de la ciudad

Newells vs. Talleres por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Tras ser vista en la terminal de colectivos de Córdoba, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una suma de dinero para quien aporte información útil

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Ciudad

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras
La Ciudad

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono
Información General

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Newells debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Ovación
Almirón, luego de la derrota: Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien
Ovación

Almirón, luego de la derrota: "Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien"

Almirón, luego de la derrota: Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien

Almirón, luego de la derrota: "Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien"

El exdefensor de Newells que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

El exdefensor de Newell's que se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

La variante en Central de la que todos opinaron: Elías Verón por Ángel Di María en el final

La variante en Central de la que todos opinaron: Elías Verón por Ángel Di María en el final

Policiales
Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
Policiales

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

La Ciudad
La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

A 91 años del asesinato del senador santafesino Enzo Bordabehere: cuatro disparos en pleno recinto del Congreso
Política

A 91 años del asesinato del senador santafesino Enzo Bordabehere: cuatro disparos en pleno recinto del Congreso

Newells debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo
Ovación

Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda
Policiales

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario
La Ciudad

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe
La Región

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema
Información General

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores
La Ciudad

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía
Economía

Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión
Policiales

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo
Policiales

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre
Negocios

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre