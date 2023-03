Lionel Messi siempre tuvo una preocupación al pensar en Newell's: la inseguridad

>> Leer más: Lionel Messi: "Jugar en Newell's es un sueño y siempre lo tengo ahí"

"Es muy feo ver cosas que aparecen en Argentina, donde por querer robarte pueden matarte. Veo eso y digo: «cómo voy a llevar a mis hijos ahí si acá en Barcelona tengo todo y estoy tranquilo». Lo que más quiero es vivir en Argentina y poder disfrutar el tiempo que pude porque me fui de chiquito. Y disfrutar del sueño de jugar en Newell's. Quiero una Argentina unida y que crezcamos como sociedad. Lamentablemente no es la mejor por todas las cosas que pasan en el día a día. Deseo que la gente viva con tranquilidad", agregó el rosarino hace casi seis años, pero la inseguridad no solo que no mermó sino que se acrecentó. A tal punto que hoy le tocó estar en boca del mundo no por su fútbol, sino por el mensaje que le dejaron los atacantes que balearon el supermercado de los Roccuzo.

Si en los últimos meses se instaló con mayor intensidad que Messi podía ser leproso, ahora todo volvió a foja cero y el análisis personal y familiar será más siendo intenso que antes. Muchas veces se dijo que ni la ciudad ni Argentina está preparada para tenerlo en el fútbol argentino o que no están dadas las condiciones. Y lo que era quizás solo un pensamiento se transformó en una triste realidad.