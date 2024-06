Lionel Messi habló de su molestia durante el partido ante Chile: "Terminé dolorido, pero bien"

Messi despertó preocupación al pedir atención médica por un dolor en el aductor de su pierna derecha durante la primera mitad del partido contra Chile, que finalmente terminó en triunfo 1-0 para la albiceleste por el agónico gol de Lautaro Martínez. Luego del encuentro detalló: “Creo que no tengo una lesión. Me costaba moverme con soltura y me condicionó la cabeza”.