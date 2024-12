Lionel Messi, Diego Maradona y la Sole, tres estrellas unidas en un mural en Arequito

El artista realizó diversas obras que generaron una gran repercusión no solo en el fútbol sino también por otras ligadas a la cultura. De hecho, retrató a Roberto Fontanarrosa, una pintura que puede observarse en Montevideo 1865 , en Rosario. U otra de Fito Páez, que puede verse en el pasaje Poeta Fabricio Simeoni, entre Mitre y Sarmiento.

Central Córdoba sumó a Messi para afrontar la temporada 2025 en Primera C

En esta ocasión, el artista inauguró la obra hace algunos días en Arequito, el pueblo distante a casi cien kilómetros de Rosario y considerado la Capital Nacional de la Soja. En ese lugar emblemático, muy futbolero y con una enorme rivalidad entre 9 d Julio y Belgrano (precisamente viene de consagrarse campeón de la Casildense), la imagen de la Sole junto a Lionel y Diego emerge en el Galpón Cultural. La misma representa “Brindis”, la canción donde la cantante homenajea a los dos campeones y máximos exponentes del fútbol argentino y mundial. Y, por supuesto, la enorme pintura se transformó en un lugar emblemático y visitado no solo por los habitantes del pueblo sino por los que pasan por la zona.

Soledad Pastorutti.mp4

Bauza, Di María y Scaloni, en murales

Griffa se convirtió en un artista reconocido por retratar también al Patón Edgardo Bauza en el Gigante de Arroyito, a Ángel Di María en el club Torito, lugar donde dio sus primeras gambetas, y a Lionel Scaloni tanto en Matienzo como en el ingreso a Pujato tras la consagración en el Mundial Qatar 2022.

"No soy de ninguno de los dos equipos de Rosario. Simpatizo por San Lorenzo y no voy a la cancha. Veo fútbol, pero no soy fanático", sorprendió tiempo atrás Griffa en diálogo con Ovación.

>>Leer más: Inauguran un mural en homenaje a Fito Páez en el emblemático pasaje Simeoni

El casildense también pintó en su lugar, Casilda, a Franco Armani. En este caso los une una gran amistad con él y el hermano, Leandro Armani, quien también fuera un delantero que pasó por Tiro Federal y Newell's, entre otros equipos. Griffa incluso fue jugador, aunque no logró trascender y lo hizo por otro camino: la pintura. Por esta vía ingresó al mundo del fútbol, además de la cultura.