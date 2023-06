Lionel Messi: "Creo que jugué mi último Mundial con la selección argentina" El crack rosarino, que será titular el jueves ante Australia y no jugará ante Indonesia, dijo: "A esta altura de mi carrera si llega es bueno, y si no, no pasa nada". 13 de junio 2023 · 10:38hs

Lionel Messi fue entrevistado por la televisión china. (Imagen de TV)

Lionel Messi no se movió de su pensamiento que tenía tras la conquista del Mundial Qatar 2022 y reiteró que no entra en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo, la que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. “Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo”, aseguró el capitán de la selección nacional que se prepara para el amistoso de este jueves ante Australia.

El rosarino se encuentra en China junto al plantel que se presentará este jueves y será titular ante los australianos, aunque no jugará ante Indonesia en el amistoso programado para el próximo lunes. En el medio de todo esto, Messi dialogó con el medio deportivo chino Titan Sports e insistió en que no estará en la próxima cita mundialista.

En la entrevista, la Pulga también fue consultado sobre la próxima entrega del Balón de Oro y sobre el tema indicó: "A esta altura de mi carrera si llega es bueno, y si no, no pasa nada. ¿Si me importa? No, en esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino que los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí”.

Embed El flamante refuerzo de Inter Miami lleva disputados cinco mundiales con la selección nacional y en caso de estar en la Copa de México, Estados Unidos y Canadá se convertiría en récord absoluto a nivel mundial de mayor cantidad de presencias.

