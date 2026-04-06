San Lorenzo irá sin su capitán ante Newell's: una baja sensible para su visita al Coloso

La victoria del Ciclón ante Estudiantes dejó un problema para el DT Gustavo Álvarez, quien deberá reemplazar a uno de sus referentes

San Lorenzo comenzó a levantarse tras la llegada del entrenador Gustavo Álvarez , quien había sonado como alternativa en Newell's antes del anuncio de Frank Kudelka, y visitará el parque Independencia. El Ciclón venció 1-0 a Estudiantes y se acerca a la zona de playoffs, pero perdió una pieza clave para el próximo partido en el Coloso .

La victoria ante el Pincha fue clave para el conjunto azulgrana, aunque dejó un problema en puerta para el nuevo DT, que deberá reemplazar nada menos que a su capitán para visitar a la Lepra .

Nicolás Tripichio, futbolista polifuncional con pasado en Defensa y Justicia, recibió la quinta amarilla ante Estudiantes y no podrá estar en el partido del próximo domingo entre Newell's y San Lorenzo, una ausencia sensible para el mediocampo del Ciclón.

Este encuentro será el primero que se pierda el capitán azulgrana en el año, ya que había sido titular en los 13 partidos que disputaron en la temporada y tomó la cinta tras las graves lesiones de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti.

Nicolás Tripichio San Lorenzo Nicolás Tripichio, capitán de San Lorenzo, no estará ante Newell's en el Coloso.

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San Lorenzo enfrentará Newell's, pero antes tendrá otro compromiso

Tras el triunfo ante el Pincha, San Lorenzo se enfoca en lo que será su debut en la Copa Sudamericana 2026, donde visitará a Recoleta FC de Paraguay el próximo jueves por la primera fecha de la fase de grupos.

La doble competencia plantea un desafío para Álvarez, quien tiene como variantes disponibles a Ignacio Perruzzi, Mauricio Cardillo o Gonzalo Abrego para ingresar en el once titular del Ciclón ante Newell's.

A su vez, Luciano Vietto fue preservado ante el Pincha para descansar y estar a punto para el estreno en la Sudamericana, aunque también deberá analizar cómo llega desde lo físico para enfrentar a la Lepra.