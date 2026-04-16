Liga Argentina de básquet: Provincial inició bárbaro el camino de los playoffs

Provincial empezó el camino del regreso a la elite nacional, con el primer triunfo en los cuartos de final de la Liga Argentina de básquet ante Deportivo Viedma

Provincial inició con gran pie los cuartos de final de la Liga Argentina de básquet ante Deportivo Viedma en el Salvador Bonilla.

Provincial , el mejor equipo de la fase regular, inició bárbaro el camino de los playoffs de la Liga Argentina de básquet , al superar a Deportivo Viedma en duro partido, en el primer juego al mejor de cinco por los cuartos de final. Fue 78 a 72 en el Salvador Bonilla. El sábado a las 21 vuelven a enfrentarse.

Para ganar, el equipo de Esteban Gatti debió recuperarse de un muy flojo primer cuarto, para recién desnivelar al final del tercero y definir en el cuarto donde mostró todo su potencial. Los parciales fueron 12-27; 34-42; 58-56 y 78-72.

El clima de fiesta fue total en el Bonilla. No faltaron ni bombos ni los redoblantes. El color rojo predominó en las tribunas y el aliento bajó mucho antes de que comenzara el partido. Si hasta León James, la mascota de Provin, recibió la visita de Capi, la de los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En ese clima se jugó.

El doble de Bernado Ossela abrió la cuenta para la visita, pero el de Matías Acosta para el local levantó la tribuna. Así empezó un encuentro lleno de emociones.

Se pasó de rosca en el primer cuarto

Y ese mismo clima en el inició le jugó en contra al local. El Rojo empezó el partido muy acelerado y esa falta de calma la pagó en el marcador donde en los primeros seis minutos la visita se puso 20-4. Muchos de esos puntos fueron producto de triples sin marca, de esos que en este nivel son difíciles de fallar.

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El primer cuarto terminó 12-27 a favor del conjunto visitante. Con una notable eficacia, el triple le dio de comer a Deportivo Viedma en todo el primer cuarto, anotando 4 de 6 intentos. Provin, en tanto, fue 0 de 3, lo que explicó un poco la diferencia.

Provincial, de nuevo en partido

Recién sobre los 2' 45'' del segundo cuarto, Gastón Gerbaudo metió el primer triple local y al toque llegó el de Matías Acosta, para poner en ese entonces las cosas 24-32. Al fin la diferencia se achicó a menos de 10 tantos. Provincial se volvía a meter en el partido gracias a su defensa y el tiro exterior.

Pero Viedma, después de un inicio errático, clavó dos triples seguidos y volvió a distanciarse mostrando que tenía entre manos un gran poderío en la larga distancia.

Provincial no se amilanó, la siguió peleando y cerró el primer tiempo a una distancia corta de 8 puntos: 34-42.

Se le vino el Rojo

A puras canastas de dos, Provincial mantuvo el envión del cierre de la etapa, se le puso a un punto y rápidamente el técnico rival pidió tiempo muerto. Con juego y mucho carácter a la hora de tomar decisiones, achicó a 42-43.

Lisandro Fernández metió un triple para frenar ese ímpetu pero Gerbaudo respondió de igual manera y a esa altura el público enloqueció porque se veía que se podía remontar pese al mal comienzo.

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Bajo el "vamos Provin vamos, pongan huevos que ganamos" retumbando en el estadio, el Bonilla se transformó en una caldera. Una caldera que festejó cómo el Rojo pasó al frente antes de que finalice el tercer cuarto.

A falta de 2 minutos para el cierre del tercer parcial, por primera vez Provincial volvía a empatar el partido: 54-54, gracias al triple de Matías Acosta. Y cuando al toque Gonzalo Torres metió un doble, ahora pasaba a ganarlo por primera vez. Y se fueron al último cuarto ganando 58-56.

Un tramo final para alquilar balcones

En el último cuarto se invirtieron los roles. Ahora era Provin quien mandaba en el marcador con los dobles de Gonzalo Torres, mientras el reloj seguía su curso. Llegó a estirar a 7 puntos la ventaja: 65-58.

Los últimos minutos fueron intensos, de mucho ritmo. A partir de ahí, pese a que Viedma no se dio por vencido y llegó a achicar a tres puntos la distancia, el equipo de Gatti mostró porqué llegó tan lejos en la Conferencia Sur e impuso condiciones para que la celebración en el Bonilla fuera total con el 78-72 final.

Primero tímidamente, después con más fuerza, el "vamos a volver" se fue corporizando. La sufrió, la peleó, lo ganó. El sueño es posible.

Ahora el sábado vuelven a medirse en el Bonilla y el martes será el tercer partido en Viedma. Si es necesario jugarán el 23 también en el Ángel Cayetano Arias. El quinto juego sería el 26 en Rosario.