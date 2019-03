Libertadores: el VAR juega en octavos

La aplicación del VAR aún genera posturas antagónicas en cuanto a su aplicación y cuando se acude a este recurso tecnológico algunos se enojan y otros festejan porque deriva en la sanción de un hecho que el árbitro no percibió en la inmediatez. Pero cuando no se dispone del videoarbitraje, no son pocos los que reclaman su necesidad ante una falla grosera del juez.

Si en la noche del miércoles en el Gigante de Arroyito el juez ecuatoriano Roddy Zambrano hubiese contado con la asistencia del VAR, quizás el partido entre Central y Gremio habría tenido una alternativa diferente en el primer tiempo cuando Geromel le aplica un codazo a Zampedri dentro del área.

Claro que este incidente no fue el único hecho controversial en el desarrollo de la fase de grupo de la Libertadores.

¿Por qué la Copa Libertadores de América se juega en estas instancias sin el VAR?

Consultado ayer al director general de Desarrollo de la Conmebol, Gonzalo Belloso, explicó que el uso de la tecnología en el certamen continental se dispone recién a partir de octavos de final "por razones de logística y de costos", pero adelantó que en los próximos años el videoarbitraje estará disponible a lo largo de los campeonatos sudamericanos.

También el presidente de la AFA, Claudio Tapia, adelantó que el fútbol argentino dispondrá del VAR en un mediano plazo aduciendo también que los costos de implementación representan un importante desembolso.